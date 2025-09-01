1 órája
Megrongálódott a japánkert egyik eleme
Alig két éve annak, hogy a Csónakázó-tó szigetének északi részén ünnepélyes keretek között adták át a japánkertet, amely amellett, hogy megnyugvást nyújt a városi zaj elől betérőknek, különleges növényeket, építészeti elemeket és köveket mutat be. Nemrég azonban tudomásunkra jutott, hogy a benne található kis csobogó megrongálódott.
A japánkertbe az úgynevezett torii kapun áthaladva lehet bejutni, e kaputól balra helyezkedik el az a bambuszból készült kis csobogó, mely a napokban megrongálódott – osztotta meg egy helyi a Fehérvári vagyok! internetes csoportban.
A hölgy bejegyzése alá számos hozzászólás érkezett, melyekben az emberek nemtetszésüknek és sajnálatuknak adtak hangot, de érkezett olyan komment is, mely szerint egy kislány fogta meg a csobogót, ám ennyitől talán nem kellene, hogy ekkora kár keletkezzen benne. A hölgy által készített képen – melyet engedélyével mi is megmutatunk – jól látszik, hogy a csobogó félig-meddig kidőlt, illetve a tetején is kár keletkezett.
Így fest jelenleg a japánkert csobogója
Ilyen esetekben a lakosság a Városgondnokságnak jelezheti a problémát a hibabejelentőt használva: akár telefonon, e-mailben vagy a Székesfehérvár applikáción keresztül.
Megkérdeztük Bozai István városgondnokot, hogy tudnak-e az esetről, érkezett-e erre irányuló bejelentés, valamint arról is érdeklődtünk, hogy mikorra várható a csobogó megjavítása. Amint választ kapunk kérdéseinkre, jelentkezünk.