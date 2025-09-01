Megrongálódott a japánkert egyik eleme

A japánkertbe az úgynevezett torii kapun áthaladva lehet bejutni, e kaputól balra helyezkedik el az a bambuszból készült kis csobogó, mely a napokban megrongálódott – osztotta meg egy helyi a Fehérvári vagyok! internetes csoportban.

A japánkert bejárata, a torii kapu.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / FMH-archív

A hölgy bejegyzése alá számos hozzászólás érkezett, melyekben az emberek nemtetszésüknek és sajnálatuknak adtak hangot, de érkezett olyan komment is, mely szerint egy kislány fogta meg a csobogót, ám ennyitől talán nem kellene, hogy ekkora kár keletkezzen benne. A hölgy által készített képen – melyet engedélyével mi is megmutatunk – jól látszik, hogy a csobogó félig-meddig kidőlt, illetve a tetején is kár keletkezett.

Így fest jelenleg a japánkert csobogója

Forrás: Fehérvári vagyok! FB-csoport

Ilyen esetekben a lakosság a Városgondnokságnak jelezheti a problémát a hibabejelentőt használva: akár telefonon, e-mailben vagy a Székesfehérvár applikáción keresztül.

Megkérdeztük Bozai István városgondnokot, hogy tudnak-e az esetről, érkezett-e erre irányuló bejelentés, valamint arról is érdeklődtünk, hogy mikorra várható a csobogó megjavítása. Amint választ kapunk kérdéseinkre, jelentkezünk.