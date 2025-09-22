Izgalmas programokkal készül a Kutatók Éjszakájára a fehérvári MCC

Végtelen csillagmezők – Mit ismerünk az ismeretlen Univerzumban? címmel tart előadást az MCC székesfehérvári képzési központjában Deme Barnabás, a Fiatal Tehetség Program oktatója szeptember 26-án, pénteken 17.00 órakor a Kutatók Éjszakáján. Jelenlegi tudásunk szerint az Univerzum végtelen. Ebben az elképesztő méretű térben értelemszerűen rengeteg dolog történik, melynek pillanatnyilag csak egy apró töredékét értjük: ez a parányi rész is tartogat azonban éppen elég gondolkodnivalót. Az előadásban a Világegyetemről általában lesz szó: mi az, amit már tudunk a bolygók, csillagok és galaxisok világáról, és mi az, ami még további kutatásokat, új ötleteket igényel. Az előadásra regisztrálni az alábbi linken lehet.

Az érdeklődők interaktív kísérleti foglalkozáson is részt vehetnek Nagy-Réder Dalmával, a Fiatal Tehetség Program oktatójával, akivel a C-vitaminnal lehet majd megismerkedni közelebbről, míg a program másik fiatal oktatójával, Németh Nikolettel otthon is végrehajtható kémiai kísérleteket lehet majd kipróbálni és megtanulni.