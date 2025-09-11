Izgalmas hétvége Jenőn: szüreti felvonulás, babák köszöntése és búcsú

A felvonulás pontban 12 órakor veszi kezdetét az önkormányzattal szemben található Levendulás Parktól, de ekkor köszöntik az elmúlt egy évben született babákat is. Tiszteletükre gravírozott lakatot adnak át, amit aztán szüleik helyeznek fel a lakatfalra.

A felvonulás során a népviseletet öltött jenőiek először a Kossuth utca és a Batthyány utca kereszteződésében állnak meg, majd a művelődési háznál, a kávézónál és végül a Fő utca- Batthyány utca kereszteződésében.

Másnap a templom mögött búcsúval várják a helyieket: szokásosan légvárakkal, lufikkal, vattacukorral és kézműves portékákkal.

















