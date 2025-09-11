szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazi őszi program

57 perce

Izgalmas hétvége Jenőn: szüreti felvonulás, babák köszöntése és búcsú

Címkék#szüreti felvonulás#búcsú#Jenő

Szeptember 13-án, szombaton tartják az idei szüreti felvonulást Jenőn, míg másnap a búcsúba várják a helyeiket.

Déri Brenda
Izgalmas hétvége Jenőn: szüreti felvonulás, babák köszöntése és búcsú

Fotó: VVJ / FMH-archív

A felvonulás pontban 12 órakor veszi kezdetét az önkormányzattal szemben található Levendulás Parktól, de ekkor köszöntik az elmúlt egy évben született babákat is. Tiszteletükre gravírozott lakatot adnak át, amit aztán szüleik helyeznek fel a lakatfalra. 

A felvonulás során a népviseletet öltött jenőiek először a Kossuth utca és a Batthyány utca kereszteződésében állnak meg, majd a művelődési háznál, a kávézónál és végül a Fő utca- Batthyány utca kereszteződésében. 

Másnap a templom mögött búcsúval várják a helyieket: szokásosan légvárakkal, lufikkal, vattacukorral és kézműves portékákkal.



 



 



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu