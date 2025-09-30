Leáll az iváncsai akkumulátor gyár

Tervezett karbantartási munkálatok kezdődnek októbertől az SK On Hungary iváncsai akkugyárában – írta meg az Index nyomán a duol.hu.

Az iváncsai akkugyár tervezetten áll le.

Fotó: Archív - Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A cikkben Kósa Pétert, az SK On HR-igazgatóját idézték, miszerint a váratlan leállások vagy a túlzott üzemeltetés elkerülése érdekében döntöttek úgy, hogy meghosszabbítják a tervezett karbantartási és optimalizálási munkák időtartamát Iváncsán. Ez az időszak azonban lehetővé teszi azt is, hogy a munkavállalók részt vegyenek olyan képzéseken, amelyeket a zsúfolt gyártási ütemterv miatt eddig nehéz volt megszervezni.

Az iváncsai akkugyár a leállás alatt sem köszön el a magyar munkavállalótól

Kiderült továbbá az is, hogy a nyár végi leépítések ellenére a vállalat saját alkalmazásában álló magyar munkavállalóinak száma változatlan marad ebben az időszakban. A két hónapos karbantartási periódus után a termelés fokozatosan indul újra.