szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

15°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Munkálatok

1 órája

Leáll az iváncsai akkumulátor gyár

Címkék#SK On Hungary#akkugyár#Iváncsa#leállás

Karbantartási munkálatok miatt októbertől másfél hónapra leáll az iváncsai akkugyár.

Feol.hu

Tervezett karbantartási munkálatok kezdődnek októbertől az SK On Hungary iváncsai akkugyárában – írta meg az Index nyomán a duol.hu.

iváncsai akkugyár
Az iváncsai akkugyár tervezetten áll le. 
Fotó: Archív - Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A cikkben Kósa Pétert, az SK On HR-igazgatóját idézték, miszerint a váratlan leállások vagy a túlzott üzemeltetés elkerülése érdekében döntöttek úgy, hogy meghosszabbítják a tervezett karbantartási és optimalizálási munkák időtartamát Iváncsán. Ez az időszak azonban lehetővé teszi azt is, hogy a munkavállalók részt vegyenek olyan képzéseken, amelyeket a zsúfolt gyártási ütemterv miatt eddig nehéz volt megszervezni.

Az iváncsai akkugyár a leállás alatt sem köszön el a magyar munkavállalótól

Kiderült továbbá az is, hogy a nyár végi leépítések ellenére a vállalat saját alkalmazásában álló magyar munkavállalóinak száma változatlan marad ebben az időszakban. A két hónapos karbantartási periódus után a termelés fokozatosan indul újra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu