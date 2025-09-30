szeptember 30., kedd

„Tibi tudtad!” – Rejtélyes üzenet a buszmegállóban, ami az egész falut érinti!

Iváncsa központi buszmegállójában furcsa cetli bukkant fel, rajta üzenettel, ami első látásra örömteli hírnek tűnik, ám hamar kiderül - inkább cinikus. A polgármester azonban komolyan vette!

Feol.hu

„Tibi tudtad!” – így kezdődött az a kézzel írt, sárga szalaggal kifüggesztett levél, melyet Iváncsán, a központi buszmegállóban találtak meg. A rejtélyes cetlit Molnár Tibor polgármesternek címezhették, aki nem is hagyta olvasatlanul a neki szánt üzenetet. A levél írója ugyanis „örömmel közölte”, hogy a parlagfű „másodvirás állapotában van” – kicsit segítünk a fordításban: a figyelmeztetés szerint a Malom út és a Gurgyó fennsíki területén újra virágzik a rettegett gyomnövény, ami milliók életét keseríti meg tüsszögéssel, orrfolyással és asztmás panaszokkal.

 

A polgármester a közösségi oldalán reagált a „buszmegállós bejelentésre”, és mindenkinek üzent: a parlagfű irtása törvényi kötelezettség, amit nem lehet félvállról venni. Aki hasonló problémával találkozik, az belterületen jelezze az önkormányzat jegyzőjének, külterületen pedig a NÉBIH hivatalos bejelentő rendszerében.

Az iváncsai cetli így lett egyszerre rejtélyes üzenet és közegészségügyi közlemény. A tanulság pedig egyszerű: ha legközelebb furcsa papírlapot látsz a buszmegállóban, ne csak a szerelmes üzenetre gyanakodj – lehet, hogy éppen a pollenek miatt kezded majd könnyezve olvasni! 

 

