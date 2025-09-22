szeptember 22., hétfő

Ismét önellátó lehet a falu

Ismét önellátólehet a falu 

„A sárszentmihályi Gorsium Áfész kereskedelmi igazgatója, Balogh Dániel azért hívta meg szerkesztőségünket, hogy a nagy nyilvánosság elé tárják felfedezésüket. Pontosabban: hogyan lehet zöldségből önellátó a falu. Azok után, hogy sokan tudják milyen nagy mennyiségű konyhakerti terméket igényel a vidék. — a termelőhelyen! — érdeklődéssel hallgattuk az áfészilletékes felvásárlási csoportvezetőjét, mint a „felfedezés” szövetkezeti emberét.. Ráadásul azért is izgalmas a sárszentmihályiak — nevezhetjük így is — eredménye, mert semmi egyebet nem tettek, mint az ajánlott termelői szervezetek jól patronálják. De kérdezzük és hallgassuk Nagy Józsefet, mint az áfész legilletékesebb „zöldségesét”. — Ha jól értettük, akkor eperctől számítva nem lehet gond a helyi zöldségellátás! — Abán és még néhány községben az áfész körzetében, de még nem mindenütt. [...] — Milyen tapasztalataik vannak, lehet-e megalapozottan önellátó a község." — Ehhez semmi kétség sem férhet. Beszokítottak, hogy nem elérhetetlen cél ez. Tavaly már több, mint másfél vagon kerti árut adott a huszonnyolc tagú szakcsoport. Ez évre csaknem kilenc vagonra szól a szerződésünk. Eddig már több, mint hétszáz mázsát vásároltunk fel tőlük.. . — Ez hiányzott Aba ellátásából? — Valamivel kevesebb, de a szakcsoport képes nagyobb árumennyiség szállítására is. Jelenleg tízféle kertészeti termékkel foglalkoznak. Abán még dinnyével is. Az a tapasztalatunk, hogy ebben a községben néhány éven belül tízszer annyi árut is képesek lennének termelni, mint a jelenlegi” – írta a Fejér Megyei Hírlap 1975. szeptember 22-i száma.

 

Ismétlés a tudás anyja

„A foot-ball játék hajdani leírása került a minap kezembe. Az 1888-as Képes Sportnaptárban olvastam az alábbiakat. Bizonyságul annak, hogy hajdanán is gólra ment a játék. „A foot-ballt 200 yard hosszú és 100yard széles, zászlócskákkal kitűzött térségen szokás játszani, melyen egymástól 100 yard távolságban egy-egy korlátot (goal) állítanak, s a játszók törekvése az, hogy a labdát az ellenfél területére rúgják a korlát alatt s oszlopai között.” Vagyis nem mellé és nem fölé. „A játék végén azután az a győztes fél, aki többször tudta az ellenfél korlátja alatt ellökni a labdát.” Hol játszották 24-en, két játékvezetővel? „A labda gömbölyű (Rugby) vagy tojásalakú (Association), kézből dobni nem szabad, hanem csak lábbal kell rúgni... Egy egy csapat 11 emberből s egy kapitányból áll; a vitás kérdésekben a kapitányok döntenek.” Huszonnégyen és két játékvezetővel legutóbb az én televíziómban láttam mérkőzést ennyi szereplővel, a szellemképek miatt. Jelezni kívánom: a játék sokkal mozgalmasabb volt, a végeredmény azonban megegyezett a szomszédom készülékében közölt ténynyel” – olvasható a Hírlap 1975. szeptember 22-i számában ez a ma már megmosolyogtató írás.
 

 

