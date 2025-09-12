szeptember 12., péntek

Székesfehérvárról indult a NO-BEL program

1 órája

Iskolai bántalmazás a szülők rémálma, de tehetünk ellene!

Hogyan ismerjük fel, és hogyan kezeljük a bántalmazást az iskolákban? A JóPont Alapítvány Székesfehérváron indította el NO-BEL nevű prevenciós programsorozatát, amelynek középpontjában az iskolai bántalmazás megelőzése áll. Az első foglalkozás után a témát a Feol Podcast csatorna is továbbvitte: szakértő vendégekkel készült beszélgetés segíti a szülőket és pedagógusokat abban, hogyan támogathatják a gyerekeket az ilyen helyzetekben.

Bokányi Zsolt
Iskolai bántalmazás a szülők rémálma, de tehetünk ellene!

Fotó: ÖKK/ Simon Erika

Az iskolai bántalmazás kérdését vette górcső alá az István Király Általános Iskolában megtartott rendhagyó foglalkozás, amely a JóPont Alapítvány NO-BEL (NO Bullying at Every Level) programjának nyitóeseménye volt Székesfehérváron. A felső tagozatos diákokkal Gulyás Judit, az alapítvány kuratóriumi tagja beszélgetett tabuk nélkül az iskolai és online zaklatás különféle formáiról, a bántó „beszólások” hatásairól, és arról is, hogy miként lehet felismerni: valaki – akár akaratlanul – maga is bántalmazóvá vált.

Iskolai bántalmazás
Az iskolai bántalmazás kérdését vették górcső alá az István Király Általános Iskolában! Fotó: ÖKK (Simon Erika)

Az előadás különlegessége az interaktivitás volt: a gyerekek saját tapasztalataikat is megoszthatták, sőt egy gyakorlatban azt is kipróbálhatták, milyen érzés, amikor valakit szándékosan – vagy viccnek szántan – szóban bántanak. Gulyás Judit szerint a legfontosabb üzenet az, hogy a bántalmazó szerepben lévő gyerekeket sem megbélyegezni kell, hanem segíteni őket abban, hogy felismerjék tetteik súlyát.

Fotó: ÖKK (Simon Erika)

Az iskola részéről Tóthné Unyi Andrea igazgató hangsúlyozta: az intézmény évek óta komoly figyelmet fordít a megelőzésre. Ennek része a „Védőbástya” nevű munkacsoport, amely havi szinten dolgozik ki prevenciós foglalkozásokat az egyes évfolyamok számára, és már saját „No Bullying kódexük” is készült. A NO-BEL program következő állomása egy országos online olvasóverseny, ahol két ifjúsági regény – Wéber Anikó Az osztály vesztese és Eve Ainsworth 7 nap – történetén keresztül dolgozhatják fel a résztvevők a bántalmazás kérdéskörét. A versenyre 4–10. évfolyamos diákokat várnak, magyar és angol nyelven. A sorozat színházi előadásokkal is folytatódik novemberben, a székesfehérvári Vörösmarty Színház és a budaörsi Latinovits Színház feldolgozásában.

Podcast beszélgetés az iskolai bántalmazás témakörében! 

Az eseményt követően a Feol Podcast csatorna is feldolgozta a témát. A stúdió vendége volt Gulyás Judit, a JóPont Alapítvány kuratóriumi tagja, valamint Patyi Gergő, a velencei Kyokushin karate dojo vezetője. 

A stúdió vendége volt Gulyás Judit, a JóPont Alapítvány kuratóriumi tagja, valamint Patyi Gergő, a velencei Kyokushin karate dojo vezetője.  Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Judit az iskolai foglalkozás közvetlen tapasztalatait osztotta meg, míg Gergő a sport – különösen a karate – nevelő erejéről beszélt. Mint mondta, a sport nemcsak fizikai önvédelmet, hanem önismeretet, önfegyelmet és magabiztosságot is ad, ami segíthet abban, hogy a fiatalok ne váljanak áldozattá, és ne is váljanak bántalmazóvá. A beszélgetés meghallgatható a Feol Podcast csatornán. A további epizódokban a szülők is hasznos tanácsokat kaphatnak arról, hogyan támogassák gyermekeiket az iskolai bántalmazás feldolgozásában, anélkül, hogy átvállalnák tőlük a megoldás felelősségét.

 

