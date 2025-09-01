Ismét megszólalt az iskolacsengő, a polgármester köszöntötte a diákokat

A Farkas Gyula Baptista Általános Iskola falai között ma reggel újra megszólalt az iskolacsengő, a diákokat pedig vidám gyerekzsivaj kísérte az iskolába vezető úton. Az évnyitó alkalmából Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere is megosztotta gondolatait és jókívánságait az iskolakezdés apropóján.

Iskolacsengő hívta a diákokat az első napon

Fotó: A polgármestertől

Külön figyelmet szentelt az első osztályos kisdiákoknak, akik most először lépték át az iskola kapuját: – Számukra egy új világ kezdődik, tele élményekkel, barátságokkal és tudással – fogalmazott a polgármester, kiemelve, hogy az iskolakezdés mindig különleges mérföldkő a gyermekek és családjaik életében. A település vezetője minden diáknak eredményes, sikerekben gazdag tanévet kívánt, míg a pedagógusok és az iskola dolgozói felé köszönetét és megbecsülését fejezte ki.

Szívből kívánok jó munkát, türelmet és sok sikerélményt erre a tanévre. Az Önök szeretete és kitartása az alapja annak, hogy gyermekeink napról napra fejlődhessenek.

Beszédében a szülők szerepére is kitért, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát: miszerint csak közösen lehet igazán eredményes és támogató tanévet megvalósítani. Zárásként büszkeségét is kifejezte: – Büszke vagyok minden sárosdi gyermekre, hiszen ők jelentik településünk jövőjét! – Az új tanév tehát hivatalosan is elindult, a település pedig ismét a tudás útjára lépő gyermekek pezsgő jelenlétével gazdagodott.