szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sulikezdés

3 órája

Ismét megszólalt az iskolacsengő, a polgármester köszöntötte a diákokat

Címkék#diák#iskola#polgármester

Szeptember 1-jén hivatalosan is kezdetét vette a 2025/2026-os tanév, így a nyári szünet után ismét élettel telt meg Sárosd központja. Iskolacsengő hívogatta a diákokat!

Bokányi Zsolt
Ismét megszólalt az iskolacsengő, a polgármester köszöntötte a diákokat

Fotó: A polgármestertől

A Farkas Gyula Baptista Általános Iskola falai között ma reggel újra megszólalt az iskolacsengő, a diákokat pedig vidám gyerekzsivaj kísérte az iskolába vezető úton. Az évnyitó alkalmából Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere is megosztotta gondolatait és jókívánságait az iskolakezdés apropóján. 

Iskolacsengő
Iskolacsengő hívta a diákokat az első napon
Fotó: A polgármestertől

Iskolacsengő hívta, a polgármester köszöntötte a diákokat

Külön figyelmet szentelt az első osztályos kisdiákoknak, akik most először lépték át az iskola kapuját: – Számukra egy új világ kezdődik, tele élményekkel, barátságokkal és tudással – fogalmazott a polgármester, kiemelve, hogy az iskolakezdés mindig különleges mérföldkő a gyermekek és családjaik életében. A település vezetője minden diáknak eredményes, sikerekben gazdag tanévet kívánt, míg a pedagógusok és az iskola dolgozói felé köszönetét és megbecsülését fejezte ki.

Szívből kívánok jó munkát, türelmet és sok sikerélményt erre a tanévre. Az Önök szeretete és kitartása az alapja annak, hogy gyermekeink napról napra fejlődhessenek.

Beszédében a szülők szerepére is kitért, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát: miszerint csak közösen lehet igazán eredményes és támogató tanévet megvalósítani. Zárásként büszkeségét is kifejezte: – Büszke vagyok minden sárosdi gyermekre, hiszen ők jelentik településünk jövőjét! – Az új tanév tehát hivatalosan is elindult, a település pedig ismét a tudás útjára lépő gyermekek pezsgő jelenlétével gazdagodott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu