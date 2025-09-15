szeptember 15., hétfő

Akkor és most

1 órája

Szomszédság 1909 óta: két iskola, ezer történet a város szívében

Címkék#iskola történet#Várkörút#múltidéző

Egy városi sarok, ahol több mint egy évszázada diákok jönnek-mennek, szerelmek szövődnek, barátságok köttetnek – és ahol az idő szinte megállt. A Várkörút és a Petőfi utca találkozásánál két iskola áll egymás mellett 1909 óta, falai között generációk nőttek fel. A háború, a rendszerváltás és számtalan átalakítás sem tudta elsöpörni közös történetüket, amely ma is él tovább.

Feol.hu

A Várkörút és a Petőfi utca sarkán két iskola áll egymás mellett, több mint száztizenöt éve. Közben sok minden változott, a bennük működő intézmények is, de az épületek még mindig megtelnek diákokkal. Az iparostanonc-képzés Székesfehérváron 1883-ban kezdődött, amikor is a mai Hiemer-Font-Caraffa-tömbben létrejött a Városi Ipariskola. Mivel ugyanitt fiú és lány elemi, valamint reáliskola is működött, a folyamatosan növekvő tanulólétszám elhelyezésére a termek kevésnek bizonyultak. Ezért a város új iskola építését határozta el, a tervezésre pedig felkérték a kor neves helyi építészét Say Ferencet, a jellegzetes klinkertéglás, gazdag vakolatdíszítésű építményt pedig a pár évvel korábban átadott Postapalota szomszédságában avatták fel 1909-ben. 

iskola
Az iskola a nagy barátságok helyszíne is lehet
Forrás:  FMH-archívum/Nagy Norbert

Iskola a múltban, iskola a jelenben

A Petőfi utca másik oldalán, a postával nagyjából egy időben elkészült Pénzügyi palota szomszédságában akkor már két éve állt a szintén Say által tervezett Felsőkereskedelmi Iskola. A közös történet tehát 1909-ben kezdődött, és ma is tart. 1928-ban közadakozásból készült el a Felsőkereskedelmi hősi halált halt tanulóinak emlékműve, Bory Jenő alkotása, amelyet Zavaros Aladár polgármester indítványára a Várkörút felőli sarkon helyeztek el. A jobb kezében koszorút, baljában egyenes kardot tartó nőalak itt állt akkor is, amikor az épület szecessziós díszeit 1938-ban eltávolították és megtoldották egy szinttel, túlélte a II. világháborút, és a hatvanas évek végéig senkinek nem volt útban. 

Forrás:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Aztán a hetvenes évek elején a Zsuzsanna-forrásnál kialakított parkba helyezték, azóta ott, az árnyat adó fák alatt árválkodik. Az Ipariskola 1920-ban kapta rövid nevét, amelyet 1949-ig megtartott. Az államosított időszakban különböző sorszámokat viselt: először a 232-est, rövid ideig volt 160. számú Iparitanuló Intézet is, majd 1952-ben kapta meg a mindenki által ismert 320. sorszámot, ’58-ban pedig megjelent az Árpád név is. Az már az ötvenes évek derekán is látszott, hogy a szakmunkástanulók egyre nehezebben férnek el az épületben, ráadásul a technikumi képzés megjelenésével még több helyre volt szükség, ezért 1962-ben egy új szárnyat húztak fel Schulz István építész tervei szerint a Várkörút – akkor Népköztársaság útja – felől. Az archív felvételen látható két fiatal lány valószínűleg a szomszéd, Hunyadi Mátyás nevét viselő Közgazdasági Technikumból tart hazafelé (persze az is lehet, hogy a Telekibe mennek). 

Forrás: Nagy Norbert  / Fejér Megyei Hírlap

Hátuk mögött magasodik a Mohácsi Ferenc festőművész által 1963-ban vörös, fekete és fehér színek felhasználásával elkészített sgraffitója, azaz falba karcolt díszítménye, az Építők. Az árpádosok első csoportja akkor költözött ki innen, amikor 1970-ben a Videoton szomszédságában felépült, vasas szakmáknak otthont adó Váci Mihály Szakmunkásképző Intézet.

 A nyolcvanas évek közepére már egyértelmű volt, hogy a maradóknak is kicsi az épület, ezért többen, főként Kovács Mihály igazgató, új iskola építését szorgalmazták. Végül a város szélén, a Seregélyesi úton épült fel az új otthon, a régibe pedig a hunyadisok költöztek át, kezdetben csak a felújítás idejére, de végül maradtak a Petőfi utca túlsó felén. Egykori helyüket az 1988-ban újonnan létrejövő I. István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola lakta be. Ma is jó szomszédok, dacára az azóta bekövetkezett számtalan változásnak, a hajdani Ipariskolára pedig a régi bejárat fölötti felirat és tábla emlékeztet.

Váczi Márk

Galéria a képre kattintva

Szomszédság 1909 óta: két iskola, ezer történet

Fotók: Nagy Norbert / FMH -archív

 

