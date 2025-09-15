Szomszédság 1909 óta: két iskola, ezer történet a város szívében

A Várkörút és a Petőfi utca sarkán két iskola áll egymás mellett, több mint száztizenöt éve. Közben sok minden változott, a bennük működő intézmények is, de az épületek még mindig megtelnek diákokkal. Az iparostanonc-képzés Székesfehérváron 1883-ban kezdődött, amikor is a mai Hiemer-Font-Caraffa-tömbben létrejött a Városi Ipariskola. Mivel ugyanitt fiú és lány elemi, valamint reáliskola is működött, a folyamatosan növekvő tanulólétszám elhelyezésére a termek kevésnek bizonyultak. Ezért a város új iskola építését határozta el, a tervezésre pedig felkérték a kor neves helyi építészét Say Ferencet, a jellegzetes klinkertéglás, gazdag vakolatdíszítésű építményt pedig a pár évvel korábban átadott Postapalota szomszédságában avatták fel 1909-ben.

Az iskola a nagy barátságok helyszíne is lehet

Forrás: FMH-archívum/Nagy Norbert

Iskola a múltban, iskola a jelenben

A Petőfi utca másik oldalán, a postával nagyjából egy időben elkészült Pénzügyi palota szomszédságában akkor már két éve állt a szintén Say által tervezett Felsőkereskedelmi Iskola. A közös történet tehát 1909-ben kezdődött, és ma is tart. 1928-ban közadakozásból készült el a Felsőkereskedelmi hősi halált halt tanulóinak emlékműve, Bory Jenő alkotása, amelyet Zavaros Aladár polgármester indítványára a Várkörút felőli sarkon helyeztek el. A jobb kezében koszorút, baljában egyenes kardot tartó nőalak itt állt akkor is, amikor az épület szecessziós díszeit 1938-ban eltávolították és megtoldották egy szinttel, túlélte a II. világháborút, és a hatvanas évek végéig senkinek nem volt útban.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Aztán a hetvenes évek elején a Zsuzsanna-forrásnál kialakított parkba helyezték, azóta ott, az árnyat adó fák alatt árválkodik. Az Ipariskola 1920-ban kapta rövid nevét, amelyet 1949-ig megtartott. Az államosított időszakban különböző sorszámokat viselt: először a 232-est, rövid ideig volt 160. számú Iparitanuló Intézet is, majd 1952-ben kapta meg a mindenki által ismert 320. sorszámot, ’58-ban pedig megjelent az Árpád név is. Az már az ötvenes évek derekán is látszott, hogy a szakmunkástanulók egyre nehezebben férnek el az épületben, ráadásul a technikumi képzés megjelenésével még több helyre volt szükség, ezért 1962-ben egy új szárnyat húztak fel Schulz István építész tervei szerint a Várkörút – akkor Népköztársaság útja – felől. Az archív felvételen látható két fiatal lány valószínűleg a szomszéd, Hunyadi Mátyás nevét viselő Közgazdasági Technikumból tart hazafelé (persze az is lehet, hogy a Telekibe mennek).