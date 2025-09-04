szeptember 4., csütörtök

1 órája

Ingyenes programokkal és sütiversennyel érkezik a Kisfaludi piknik

Családi piknikre várja a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) a városrészben élő családokat szeptember 6-án, szombaton a Kisfaludi Közösségi Házba és a sportpályára. Az egész délutánt felölelő, ingyenes programkavalkádban süteményverseny, játékok, arcfestés, zenés-mesés színpadi műsor is helyet kapott.

Feol.hu
Ingyenes programokkal és sütiversennyel érkezik a Kisfaludi piknik

Forrás: Hajdú Bihari Napló

Fotó: Illusztráció

Aki eddig csak otthon kísérletezett a süteménysütéssel és -díszítéssel, az szeptember 6-án, szombaton próbára teheti tehetségét, tudását a Kisfaludi piknik sütiversenyén. Az otthon elkészített finomságból két szeletet kell vinni a versenyre, ahol 15 órától lehet nevezni velük a sütiversenyre. A zsűri Damniczki Balázs cukrászmester és Igaz Krisztina, az SZKKK szakmai vezetője lesz. A szervezők azt kérik, hogy a sütiversenyen indulók előzetes részvételi szándékukat jelezzék Lengyelné Keresztes Ildikónál a +36/20/480-906-ös telefonszámon. A győztes pedig elnyeri a 

Kisfalud legfinomabb édes süteménye

címet.

A Kisfaludi családi piknikre 16 órára várják a gyerekeket a Batyu Színház Hófehér és Rózsapiros című bábelőadásával. 17 órakor Kocsis Dénes lép színpadra. A színművész, énekes musical- és operettdallamokkal varázsolja el a közönséget. A színpadi műsor mellett 15.00 és 19.00 óra között hatállomásos mobil kalandpálya, kosaras körhinta, hordólovaglás, óriás jenga, fajátékok, helikopterszimulátor, arcfestés és aquaplacc várja a városrészben élőket – tájékoztat az ÖKK közleménye.

 

