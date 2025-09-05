Ingyenes egészségügyi szűréseket kínál az Öreghegyi Egészségnap

Tizennégy évvel ezelőtt az Öreghegyi Egészségnappal kezdődött el a Székesfehérvár Egészségfejlesztési Tervben szereplő városrészi szűrővizsgálatok-sorozat. Idén szeptember 13-án, szombaton 9.00 és 13.00 óra között várják a vizsgálatokra, tanácsadásra érkezőket a városrészből – tájékoztatott az ÖKK.

Östör Annamária egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok, önkormányzati képviselő az Öreghegyi Egészségnap sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, „kiemelten számítanak azoknak a lakóknak a részvételére, akik dolgoznak, vagy bármilyen okból elfoglaltak hétköznap. Fontos, hogy időt szakítsanak magukra és részt vegyenek a szűréseken! A városrészi szűrőnapok azért jelentősek, mert közel viszik a vizsgálatokat a lakossághoz, így nem kell messze utazni és hosszút időt a rendelőben tölteni. Nagy előny, hogy egyetlen délelőtt alatt annyi vizsgálatot tudnak elvégeztetni, melyekre egyébként akár hónapokat is kellene várni. A szűréssel felfedezhetőek olyan elváltozások, betegségek, melyek nem okoznak tüneteket, fájdalmat, ám időszakos ellenőrzést igényelnek” – olvasható az ÖKK közleményében.

A vizsgálatokat a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai végzik. Nem kell előzetesen regisztrálni az általános állapotfelmérésre, a dietetikai tanácsadásra és a demenciaszűrésre, viszont a kardiológiára, az érszűkület-vizsgálatra, a csontsűrűség- és testösszetétel-mérésre előzetesen szeptember 8-án, hétfőn 8.00 és 16.00 óra között lehet időpontot kérni a +36 70 455 9930-as telefonszámon.

Az Öreghegyi Egészségnap után szeptember 27-én az Alsóvárosi Közösségi Házban, majd október 18-án a Köfém Művelődési Házban folytatódnak a városrészi szűrővizsgálatok.