szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

23°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Városrészi szűrőprogram

25 perce

Ingyenes egészségügyi szűréseket kínál az Öreghegyi Egészségnap

Címkék#ingyenes szűrővizsgálat#egészségmegőrzés#ingyenes#egészségnap#szűrővizsgálat

Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon lehet részt venni szeptember 13-án, szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban.A városrészi szűrőnapok 2025/2026-os sorozatának első alkalma az Öreghegyi Egészségnap. A vizsgálatok egy része nem igényel regisztrációt, néhány azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

Feol.hu

Tizennégy évvel ezelőtt az Öreghegyi Egészségnappal kezdődött el a Székesfehérvár Egészségfejlesztési Tervben szereplő városrészi szűrővizsgálatok-sorozat. Idén szeptember 13-án, szombaton 9.00 és 13.00 óra között várják a vizsgálatokra, tanácsadásra érkezőket a városrészből – tájékoztatott az ÖKK.

Östör Annamária egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok, önkormányzati képviselő az Öreghegyi Egészségnap sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, „kiemelten számítanak azoknak a lakóknak a részvételére, akik dolgoznak, vagy bármilyen okból elfoglaltak hétköznap. Fontos, hogy időt szakítsanak magukra és részt vegyenek a szűréseken! A városrészi szűrőnapok azért jelentősek, mert közel viszik a vizsgálatokat a lakossághoz, így nem kell messze utazni és hosszút időt a rendelőben tölteni. Nagy előny, hogy egyetlen délelőtt alatt annyi vizsgálatot tudnak elvégeztetni, melyekre egyébként akár hónapokat is kellene várni. A szűréssel felfedezhetőek olyan elváltozások, betegségek, melyek nem okoznak tüneteket, fájdalmat, ám időszakos ellenőrzést igényelnek” – olvasható az ÖKK közleményében.

A vizsgálatokat a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és a  Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai végzik. Nem kell előzetesen regisztrálni az általános állapotfelmérésre, a dietetikai tanácsadásra és a demenciaszűrésre, viszont a kardiológiára, az érszűkület-vizsgálatra, a csontsűrűség- és testösszetétel-mérésre előzetesen szeptember 8-án, hétfőn 8.00 és 16.00 óra között lehet időpontot kérni a +36 70 455 9930-as telefonszámon.

Az Öreghegyi Egészségnap után szeptember 27-én az Alsóvárosi Közösségi Házban, majd október 18-án a Köfém Művelődési Házban folytatódnak a városrészi szűrővizsgálatok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu