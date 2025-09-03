szeptember 3., szerda

Otthon Start Program

Megkezdődött a nagy ingatlanboom: Ilyenre évek óta nem volt példa

Elképesztő fordulatról érkezett hír: 4 éves rekord dőlt meg. Az ingatlan.com adatai szerint ilyen keresletre 2021 óta nem volt példa, amit elsősorban a szeptemberben induló Otthon Start Program váltott ki. Mutatjuk a megyéket, ahol megéri lépni!

Feol.hu
Megkezdődött a nagy ingatlanboom: Ilyenre évek óta nem volt példa

A szakemberek szerint a keresgélők jelentős része fél éven belül tervezi megkötni az adásvételt az első lakására.

Forrás: FMH-illusztráció

A kereslet látványosan megugrott már augusztusban az Otthon Start Program szeptemberi indulása előtt, amely négyéves keresleti rekordot jelent: több mint 2 millió valós felhasználó böngészett, és 410 ezer telefonos érdeklődés érkezett, amire 2021 tavasza óta nem volt példa. Az ingatlan.com által kiadott közleményből kiderül, hogy több vármegye is kiemelkedő bővülést mutatott tavaly augusztushoz képest. Győr-Moson-Sopronban 101 százalék, Csongrád-Csanádban 96 százalék, Bács-Kiskunban 81 százalék, Szabolcs-Szatmár-Beregben 73 százalék, Komárom-Esztergomban és Pest vármegyében egyaránt 66 százalékkal nőtt a kereslet. Emellett  Hajdú-Bihar és Fejér vármegye is 60 százalék körüli többletet ért el, ami szintén hatalmas ugrás.

4 éves rekord dőlt meg! Az ingatlan.com szerint ilyen keresletre 2021 óta nem volt példa, amit a szeptemberben induló Otthon Start Program váltott ki.
Forrás: ingatlan.com

Otthon Start beindította az ingatlanpiacot

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, ​a programnak köszönhetően a legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitellel első lakásukat vásárló fiatalok számára kedvezőbbek lettek a piaci feltételek. A fokozott érdeklődésre a kínálat is reagált, a feladott hirdetések száma 17 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Hozzátette, a  tulajdonosok számára kedvező helyzet alakult ki, mert a kereslet intenzív növekedése miatt nagyobb eséllyel és gyorsabban tudják értékesíteni lakásukat. Az augusztusi kutatásuk alapján a most keresgélő jelentős része fél éven belül tervezi megkötni az adásvételt, így a továbbköltözésben gondolkodók most tudják a leghatékonyabban meglovagolni a kibontakozó keresleti hullámot.

Elindult közben az Otthon Start Program telefonos applikáción is, részleteket itt olvashat!

 

