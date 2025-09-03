Megkezdődött a nagy ingatlanboom: Ilyenre évek óta nem volt példa

A kereslet látványosan megugrott már augusztusban az Otthon Start Program szeptemberi indulása előtt, amely négyéves keresleti rekordot jelent: több mint 2 millió valós felhasználó böngészett, és 410 ezer telefonos érdeklődés érkezett, amire 2021 tavasza óta nem volt példa. Az ingatlan.com által kiadott közleményből kiderül, hogy több vármegye is kiemelkedő bővülést mutatott tavaly augusztushoz képest. Győr-Moson-Sopronban 101 százalék, Csongrád-Csanádban 96 százalék, Bács-Kiskunban 81 százalék, Szabolcs-Szatmár-Beregben 73 százalék, Komárom-Esztergomban és Pest vármegyében egyaránt 66 százalékkal nőtt a kereslet. Emellett Hajdú-Bihar és Fejér vármegye is 60 százalék körüli többletet ért el, ami szintén hatalmas ugrás.

Forrás: ingatlan.com

Otthon Start beindította az ingatlanpiacot

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, ​a programnak köszönhetően a legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitellel első lakásukat vásárló fiatalok számára kedvezőbbek lettek a piaci feltételek. A fokozott érdeklődésre a kínálat is reagált, a feladott hirdetések száma 17 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Hozzátette, a tulajdonosok számára kedvező helyzet alakult ki, mert a kereslet intenzív növekedése miatt nagyobb eséllyel és gyorsabban tudják értékesíteni lakásukat. Az augusztusi kutatásuk alapján a most keresgélő jelentős része fél éven belül tervezi megkötni az adásvételt, így a továbbköltözésben gondolkodók most tudják a leghatékonyabban meglovagolni a kibontakozó keresleti hullámot.

