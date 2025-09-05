szeptember 5., péntek

Átadás

58 perce

Íme Fehérvár legújabb körforgalma! Ezért volt rá már rég szükség (videóval)

Címkék#körforgalom#Székesfehérvár#Palotaváros

Átadták Székesfehérvár legújabb körforgalmát a Kelemen Béla út és a Hübner utca kereszteződésében. A beruházással várhatóan csillapodik a forgalom sebessége, nő a gyalogosok – többek közt a közeli iskolába járó gyerekek - biztonsága.

Feol.hu

Szeptember 5-én, pénteken délelőtt hivatalosan is átadták Székesfehérvár legújabb közlekedési fejlesztését: a körforgalmat a Kelemen Béla út és a Hübner utca találkozásánál. A beruházás részeként megépült az új csomópont, továbbá kiépítették a közeli gyalogos átkelőhelytől az iskoláig vezető járdaszakaszt is, biztonságosabbá téve a gyalogos közlekedés.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Viza Attila, a körzet önkormányzati képviselője felidézte:

- A Palotaváros közlekedési koncepciója már 2017-ben elkészült, a körforgalom tervei pedig 2019-ben. A Covid és az energiaár-robbanás miatt azonban a források elvesztek. Most, a megfrissített tervekkel végre megvalósulhatott a beruházás, amely egyszerre teszi biztonságosabbá a gyalogos átkelést az iskolások számára, és lassítja a forgalmat. Elvettük a Kelemen Béla út felsőbbrendűségét, így minden közlekedő egyforma joggal érkezik a körforgalomhoz.

A fejlesztés szakmai hátteréről Nagy Zsolt, az önkormányzat közlekedési irodájának vezetője beszélt:

- Egy korábbi koncepció nyomán haladunk: körforgalmi csomópontokkal lassítjuk a Palotaváros forgalmát. Bár a teljes lakótelepen 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, a körforgalmak még inkább rákényszerítik a sofőröket a lassításra. Ez a beruházás bruttó 36 millió forintból, teljes egészében városi forrásból valósult meg. Fontos része volt a járdaépítés is, amellyel egy korábban zavaros közlekedési helyzetet sikerült biztonságosabbá tenni az iskolába járó gyerekek számára.

 

