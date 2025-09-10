42 perce
Illegális kútcsatlakozások veszélyeztetik Vajta ivóvízét, azonnali intézkedést kér az önkormányzat!
Vajta önkormányzata és az E.R.Ő.V Vízi Közmű Zrt. közös felhívást adott ki a lakosság számára. Az illegális kútcsatlakozás nemcsak szabálytalan, hanem az egész település ivóvízellátását is komoly veszélybe sodorhatja.
Fotó: Illusztráció: Pexels
Vajta településen az E.R.Ö.V Vízi Közmű Zrt. helyszíni ellenőrzései során több illegális kútcsatlakozás derült ki, amelyek közvetlenül a közüzemi ivóvízhálózatra köthetők. Az önkormányzat hangsúlyozta: az ilyen szabálytalanság nemcsak törvénysértő, de az ivóvíz szennyeződésének kockázatát is hordozza, így a lakosság egészségét veszélyezteti.
Az önkormányzat kiemelte: a saját kút és a közüzemi hálózat összekapcsolása komoly közegészségügyi veszélyt jelent, hiszen egy esetleges szennyeződés az egész település ivóvízellátását fenyegeti. A vízmű társaság felelősséggel tartozik az ivóvíz minőségének biztosításáért, amelyet szigorú jogszabályok rögzítenek, a szabálytalan csatlakozások azonban ellehetetlenítik ennek betartását.
Illegális Kútcsatlakozás: Bűntett!
A felhívás emlékeztet arra is, hogy aki saját kútjának vizét a szennyvízelvezető rendszerbe kívánja továbbítani, annak külön összekötő vezetéket kell kiépítenie, és a kútvíz mennyiségét külön mérőórával szükséges mérni. Az E.R.Ő.V Vízi Közmű Zrt. közölte: a társaság minden szolgáltatási területén folyamatos ellenőrzéseket tart. Amennyiben szabálytalan csatlakozást észlelnek, hivatalos hatósági eljárást indítanak, amely jogi következményekkel és büntetéssel is járhat az érintett fogyasztók számára.
Az önkormányzat és a vízmű közös üzenete egyértelmű:
a tiszta, biztonságos ivóvíz megőrzése mindenki közös érdeke, ezért a szabálytalanságok felszámolása halaszthatatlan.
Mit tehetnek a lakosok?
- Szüntessék meg a szabálytalan kútcsatlakozásokat: a magánkutakat nem szabad a közüzemi hálózatra kötni.
- Legyen külön vezeték és mérőóra: ha a kútvíz a szennyvízhálózatba kerül, azt csak szabályosan, külön mérővel lehet továbbítani.
- Ellenőrizzék a meglévő rendszert: érdemes szakemberrel felülvizsgáltatni a házi vízhálózatot, hogy ne legyen jogsértő csatlakozás.
- Vegyék komolyan a felhívást: az együttműködés nemcsak a jogkövetés miatt fontos, hanem a közösség egészségének védelmében is.