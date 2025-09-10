szeptember 10., szerda

Felszólított az önkormányzat!

42 perce

Illegális kútcsatlakozások veszélyeztetik Vajta ivóvízét, azonnali intézkedést kér az önkormányzat!

Vajta önkormányzata és az E.R.Ő.V Vízi Közmű Zrt. közös felhívást adott ki a lakosság számára. Az illegális kútcsatlakozás nemcsak szabálytalan, hanem az egész település ivóvízellátását is komoly veszélybe sodorhatja.

Bokányi Zsolt
Illegális kútcsatlakozások veszélyeztetik Vajta ivóvízét, azonnali intézkedést kér az önkormányzat!

Fotó: Illusztráció: Pexels

Vajta településen az E.R.Ö.V Vízi Közmű Zrt. helyszíni ellenőrzései során több illegális kútcsatlakozás derült ki, amelyek közvetlenül a közüzemi ivóvízhálózatra köthetők. Az önkormányzat hangsúlyozta: az ilyen szabálytalanság nemcsak törvénysértő, de az ivóvíz szennyeződésének kockázatát is hordozza, így a lakosság egészségét veszélyezteti.

Illegális Kútcsatlakozás
Illegális kútcsatlakozás bűncselekménynek számít! Fotó: Facebook Illusztráció

Az önkormányzat kiemelte: a saját kút és a közüzemi hálózat összekapcsolása komoly közegészségügyi veszélyt jelent, hiszen egy esetleges szennyeződés az egész település ivóvízellátását fenyegeti. A vízmű társaság felelősséggel tartozik az ivóvíz minőségének biztosításáért, amelyet szigorú jogszabályok rögzítenek, a szabálytalan csatlakozások azonban ellehetetlenítik ennek betartását.

Illegális Kútcsatlakozás: Bűntett! 

A felhívás emlékeztet arra is, hogy aki saját kútjának vizét a szennyvízelvezető rendszerbe kívánja továbbítani, annak külön összekötő vezetéket kell kiépítenie, és a kútvíz mennyiségét külön mérőórával szükséges mérni. Az E.R.Ő.V  Vízi Közmű Zrt. közölte: a társaság minden szolgáltatási területén folyamatos ellenőrzéseket tart. Amennyiben szabálytalan csatlakozást észlelnek, hivatalos hatósági eljárást indítanak, amely jogi következményekkel és büntetéssel is járhat az érintett fogyasztók számára.

Az önkormányzat és a vízmű közös üzenete egyértelmű:

 a tiszta, biztonságos ivóvíz megőrzése mindenki közös érdeke, ezért a szabálytalanságok felszámolása halaszthatatlan.

Mit tehetnek a lakosok?

  • Szüntessék meg a szabálytalan kútcsatlakozásokat: a magánkutakat nem szabad a közüzemi hálózatra kötni.
  • Legyen külön vezeték és mérőóra: ha a kútvíz a szennyvízhálózatba kerül, azt csak szabályosan, külön mérővel lehet továbbítani.
  • Ellenőrizzék a meglévő rendszert: érdemes szakemberrel felülvizsgáltatni a házi vízhálózatot, hogy ne legyen jogsértő csatlakozás.
  • Vegyék komolyan a felhívást: az együttműködés nemcsak a jogkövetés miatt fontos, hanem a közösség egészségének védelmében is.

 

