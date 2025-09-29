szeptember 29., hétfő

Ünnepi alkalom a szépkorúaknak

1 órája

Idősek tiszteletére: meghitt pillanatok Sárbogárdon (Videó)

Címkék#Idősek Világnapja#délután#tisztelet

Az ENSZ 1990-es határozata óta október 1-je az Idősek Világnapja, amikor a világ minden táján figyelemmel és tisztelettel fordulnak az idősebb generációk felé. Sárbogárdon azonban idén – néhány nappal korábban – már szeptember 29-én, péntek délután köszöntötték a város szépkorú lakóit a művelődési házban. Idősek napi ünnepi műsort tartottak!

Bokányi Zsolt
Idősek tiszteletére: meghitt pillanatok Sárbogárdon (Videó)

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rendezvényre a város vezetői és hivatalos vendégek is ellátogattak: jelen volt Simon János, a járási hivatal vezetője, Sükös Tamás polgármester, Venicz Anita címzetes főjegyző és Novák Kovács Zsolt alpolgármester. Az ünnepséget Sükös Tamás nyitotta meg, aki szívhez szóló, meleg szavakkal fordult a szépkorúakhoz. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az idősek nemcsak a múlt őrzői, hanem a jelen és a jövő építői is, és megerősítette a város elkötelezettségét irántuk.

idősek
Idősek napi műsor megnyitóján Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a szépkorú vendégeket! Fotó: Bokányi Zsolt

Az ünnepi programban elsőként Szüle Sándorné lépett színpadra, aki Szákaly Éva „Alkudozás” című versét adta elő, megindító gondolatokat tolmácsolva az idő múlásáról és az emberi élet értékeiről. A közönség nagy szeretettel fogadta az előadást. Ezt követően Leblanc Győző műsora, a „Hol van az a nyár” című nosztalgikus operett-összeállítás szórakoztatta a jelenlévőket. Az előadás hangulatában felidézte a régi idők dallamait, és sok mosolyt csalt a résztvevők arcára.

Idősek köszöntése, méltósággal és szeretettel! 

Az ünnepség végén a szervezők a művelődési ház előterében vendégelték meg az időseket egy közös vacsorával, ahol jókedvű beszélgetések, találkozások és meghitt pillanatok tették teljessé a délutánt. A sárbogárdi rendezvény bebizonyította: az idősek tisztelete és megbecsülése nem csupán egy naptári naphoz kötődik. Az ünnep üzenete minden nap érvényes: figyelnünk kell azokra, akik tapasztalatukkal, szeretetükkel és bölcsességükkel gazdagítják közösségünket.

 

