Nem lesz zavartalan a szeptemberi napsütés

A szeptember eleje nyárias arcát mutatja. Az időjárás ma derűs lesz, apró részletekkel tarkítva.

Fotó: Ábrahám Alexandra

A mai nap időjárása főként ragyogó napsütést tartogat, amit legfeljebb fátyolfelhők árnyalhatnak. Csapadék nem várható, így zavartalan szabadtéri programok elé nézünk. A nappali felmelegedés 29–30 fok köré erősödik, tehát a köpönyeg előrejelzései szerint kifejezetten nyárias melegben lesz részünk.

Időjárás és közérzet

Számottevő fronthatás ma sem nehezíti a napot, így a frontérzékenyek kifejezetten kedvező változásokat tapasztalhatnak. Az időjárás okozta tünetek többsége enyhül vagy megszűnik, a szervezetet nem terheli különösebb tényező.

