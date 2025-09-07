Nem lesz zavartalan a szeptemberi napsütés

A mai nap időjárása főként ragyogó napsütést tartogat, amit legfeljebb fátyolfelhők árnyalhatnak. Csapadék nem várható, így zavartalan szabadtéri programok elé nézünk. A nappali felmelegedés 29–30 fok köré erősödik, tehát a köpönyeg előrejelzései szerint kifejezetten nyárias melegben lesz részünk.

Nem sok meglepetést tartogat a mai időjárás

Fotó: Ábrahám Alexandra

Időjárás és közérzet

Számottevő fronthatás ma sem nehezíti a napot, így a frontérzékenyek kifejezetten kedvező változásokat tapasztalhatnak. Az időjárás okozta tünetek többsége enyhül vagy megszűnik, a szervezetet nem terheli különösebb tényező.