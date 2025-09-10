szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

18°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Az időjárás ma változásokat hoz

Címkék#előrejelzés#időjárás#eső

Kiszámíthatatlanabb idővel folytatódik a hét. A mai időjárás is tartogat meglepetéseket.

Feol.hu
Az időjárás ma változásokat hoz

Változik az időjárás, esős napok elé nézünk.

Fotó: Ábrahám Alexandra

Az előrejelzések szerint ma változik az időjárás. Reggel szórványosan számíthatunk esőre, majd a délutáni óráktól délnyugat felől egyre több helyen alakulnak ki záporok és zivatarok. A hőmérséklet 23 és 28 fok között tetőzik, a délkeleti szél pedig élénk lehet, ami a köpönyeg szerint tovább fokozza a változékonyságot.

időjárás
Változik az időjárás, esős napok elé nézünk.
Fotó: Ábrahám Alexandra

Borongós hangulatot hoz az időjárás

Az esők és zivatarok miatt érdemes esernyőt tartani kéznél, ugyanakkor a hőmérséklet viszonylag enyhe marad. A csapadék elsősorban a délutáni és esti órákban lehet zavaró, de a szél miatt a borongós hangulat egész nap velünk maradhat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu