Az időjárás ma változásokat hoz

Az előrejelzések szerint ma változik az időjárás. Reggel szórványosan számíthatunk esőre, majd a délutáni óráktól délnyugat felől egyre több helyen alakulnak ki záporok és zivatarok. A hőmérséklet 23 és 28 fok között tetőzik, a délkeleti szél pedig élénk lehet, ami a köpönyeg szerint tovább fokozza a változékonyságot.

Változik az időjárás, esős napok elé nézünk.

Fotó: Ábrahám Alexandra

Borongós hangulatot hoz az időjárás

Az esők és zivatarok miatt érdemes esernyőt tartani kéznél, ugyanakkor a hőmérséklet viszonylag enyhe marad. A csapadék elsősorban a délutáni és esti órákban lehet zavaró, de a szél miatt a borongós hangulat egész nap velünk maradhat.