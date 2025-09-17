Napsütéses reggel után nem várt fordulat

A mai időjárás sok meglepetést nem tartogat, csökken a felhőzet, így hosszabb időszakokra is előbújik a nap. Csak helyenként fordulhat elő futó zápor, ami gyorsan továbbvonul. A hőmérséklet visszafogottabb, 21 °C körüli maximum várható. A köpönyeg előrejelzései szerint az északnyugati szél időnként megerősödik, ami felfrissíti a levegőt és hűvösebb érzetet hozhat.

Napsütéses idő, erősödő széllel.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás hatása egészségünkre és közérzetünkre

Számottevő fronthatás ma nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi kockázat nem várható, az időjárás okozta tünetek többsége enyhül vagy teljesen megszűnik. A nap kellemes lehet a szabadtéri programokhoz, bár az erős szél miatt érdemes rétegesen öltözni.