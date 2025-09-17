szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Napsütéses reggel után nem várt fordulat

Címkék#előrejelzés#köpönyeg#időjárás

Ragyogó napsütéssel indult a nap. Az időjárás ma első pillantásra nyugodtnak tűnik, azonban tartogathat fordulatokat.

Feol.hu

A mai időjárás sok meglepetést nem tartogat, csökken a felhőzet, így hosszabb időszakokra is előbújik a nap. Csak helyenként fordulhat elő futó zápor, ami gyorsan továbbvonul. A hőmérséklet visszafogottabb, 21 °C körüli maximum várható. A köpönyeg előrejelzései szerint az északnyugati szél időnként megerősödik, ami felfrissíti a levegőt és hűvösebb érzetet hozhat.

Időjárás
Napsütéses idő, erősödő széllel.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás hatása egészségünkre és közérzetünkre

Számottevő fronthatás ma nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi kockázat nem várható, az időjárás okozta tünetek többsége enyhül vagy teljesen megszűnik. A nap kellemes lehet a szabadtéri programokhoz, bár az erős szél miatt érdemes rétegesen öltözni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu