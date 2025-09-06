Változékony időjárást tartogathat a délután

A délutáni időjárás ugyan sok napsütést hoz, gomolyfelhőkkel tarkítva, azonban tartogathat kellemetlenebb meglepetéseket is. Az északkeleti országrészben azonban előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, így érdemes számolni a gyorsan változó helyi jelenségekkel is. Az északnyugati szél többfelé élénk, eleinte erős lehet, ami néhol felfrissülést, máshol kisebb kellemetlenséget hozhat. A köpönyeg szerint a hőmérséklet kellemesen, 27 fok körül alakul.

Időjárás ma délután: sok napsütés gomolyfelhőkkel.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás hatása szervezetünkre

Jelentős fronthatás nem nehezíti a délutánt, így a frontérzékenyek többsége javulást tapasztalhat. Az UV sugárzás mérsékelt, így biztonságosan tölthetünk hosszabb időt a szabadban. Az időjárás okozta tünetek általában enyhülnek vagy teljesen megszűnnek.