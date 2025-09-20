Hűvös reggel után jön a hőség

Az időjárás előrejelzések szerint a mai napon derült időre számíthatunk, az égen alig lesz felhő. A délies szél csak időnként élénkül meg, így semmi nem zavarja meg a ragyogó napsütést. A hőmérséklet kora nyári értékeket mutat, délutánra 25 és 30 °C közé emelkedik a levegő.

Az időjárás melegfrontot hoz

Az időjárás melegfronti hatást hoz, ami hatással lesz egészségünkre és közérzetünkre

A köpönyeg szerint a mai időjárás melegfronti terhelést jelent, ami sokak szervezetét próbára teheti. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság, koncentrációs zavar léphet fel, ami növeli a balesetek kockázatát. A szív- és érrendszeri betegséggel élők számára különösen megterhelő lehet ez a helyzet: náluk vérnyomás-ingadozás és szédülékenység is kialakulhat. Érdemes a napot mérsékeltebb tempóban tölteni, odafigyelve a megfelelő folyadékbevitelre és pihenésre.