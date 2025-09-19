szeptember 19., péntek

Mai évfordulók
3 órája

Nyugodt reggel után fokozódó hőség vár

Címkék#Időjáráselőrejelzés#köpönyeg#időjárás#hőmérséklet#hőség

A reggel ígéretesen tiszta, és a nap nem is rejti el melegedő szándékát. Az időjárás ma zavartalannak látszik, de a délután fokozódó hőségben rejlik a fordulat.

Feol.hu

Az időjárás előrejelzések szerint a mai napon túlnyomóan napos égbolt köszönt ránk, esőre egyáltalán nem kell készülni. A köpönyeg szerint a nappali felmelegedés fokozatosan erősödik, délutánra 24 és 29 °C közötti hőmérsékletre számíthatunk. A friss, derűs idő ideális a szabadtéri programokhoz, de a kora délutáni órákban érdemes figyelni a fokozódó melegre.

Kellemes, nyári időjárás várható.
Kellemes, nyári időjárás várható.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás hatása egészségünkre és közérzetünkre

Ma sem számíthatunk számottevő fronthatásra, így a frontérzékenyek megkönnyebbülést tapasztalhatnak. Az időjárás által kiváltott tünetek többsége enyhül vagy teljesen megszűnik. A kellemesen meleg, száraz levegő kifejezetten kedvez a szabadidős tevékenységeknek, legyen szó kirándulásról vagy városi sétáról.

