szeptember 13., szombat

Kornél névnap

16°
+28
+15
29 perce

Kiszámíthatatlan időjárás vár ránk szombaton

A reggeli napsütés ígéretesnek tűnik, de a délután titokzatosan alakul. Az időjárás ma hirtelen változhat.

Feol.hu

A nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd a délután folyamán egyre több gomolyfelhő képződik az égen. Estétől már többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint hőmérséklet mérsékelten meleg, 25–29 °C között alakul, a délkeleti szél megélénkül, enyhe felfrissülést hozva a levegőben.

Nem sok meglepetést tartogat a mai időjárás
Fotó: Ábrahám Alexandra

Az időjárás hatása egészségünkre és közérzetünkre

Számottevő fronthatás ma nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi kockázat nem várható, az időjárás okozta tünetek többsége enyhül vagy megszűnik. A nap további részét kímélő tempóban érdemes tölteni, de a szabadban is kellemes időre van kilátás.

