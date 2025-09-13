29 perce
Kiszámíthatatlan időjárás vár ránk szombaton
A reggeli napsütés ígéretesnek tűnik, de a délután titokzatosan alakul. Az időjárás ma hirtelen változhat.
A nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd a délután folyamán egyre több gomolyfelhő képződik az égen. Estétől már többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint hőmérséklet mérsékelten meleg, 25–29 °C között alakul, a délkeleti szél megélénkül, enyhe felfrissülést hozva a levegőben.
Az időjárás hatása egészségünkre és közérzetünkre
Számottevő fronthatás ma nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi kockázat nem várható, az időjárás okozta tünetek többsége enyhül vagy megszűnik. A nap további részét kímélő tempóban érdemes tölteni, de a szabadban is kellemes időre van kilátás.