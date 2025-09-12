szeptember 12., péntek

Kiszámíthatatlan lesz a pénteki idő

A reggel ködösen indul, de a nap később más arcát mutathatja. Az időjárás elsőre barátságosnak tűnhet, de ez hamar változhat.

Az időjárás előrejelzések szerint pénteken a reggeli ködfoltok gyorsan megszűnnek, a nap nagy részében napos, gomolyfelhős idő várható. Délután elszórtan zápor is kialakulhat, de tartós esőre nem kell készülni. A hőmérséklet mérsékelten meleg, 27 °C körüli maximumot ígér, ami kellemes, de nem forró - olvasható a köpönyeg oldalán.

Az időjárás egészségünkre és közérzetünkre is hatással lesz

A mai időjárás hidegfronti hatást hoz, ami különösen a szív- és érrendszeri betegeket érintheti. Gyakoribb lehet a vérnyomás-ingadozás, mellkasi fájdalom, sőt a stroke kockázata is megemelkedhet. A frontra érzékenyek fejfájást, szédülést, ízületi panaszokat tapasztalhatnak, és az epilepsziás rohamok előfordulása is gyakoribb lehet. Érdemes a napot kímélőbb tempóban tölteni, kerülni a nagy fizikai terhelést, és figyelni a szervezet jelzéseire.

