Kiszámíthatatlan lesz a pénteki idő

Az időjárás előrejelzések szerint pénteken a reggeli ködfoltok gyorsan megszűnnek, a nap nagy részében napos, gomolyfelhős idő várható. Délután elszórtan zápor is kialakulhat, de tartós esőre nem kell készülni. A hőmérséklet mérsékelten meleg, 27 °C körüli maximumot ígér, ami kellemes, de nem forró - olvasható a köpönyeg oldalán.

Időjárás: Ködös reggel után zivataros délután

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás egészségünkre és közérzetünkre is hatással lesz

A mai időjárás hidegfronti hatást hoz, ami különösen a szív- és érrendszeri betegeket érintheti. Gyakoribb lehet a vérnyomás-ingadozás, mellkasi fájdalom, sőt a stroke kockázata is megemelkedhet. A frontra érzékenyek fejfájást, szédülést, ízületi panaszokat tapasztalhatnak, és az epilepsziás rohamok előfordulása is gyakoribb lehet. Érdemes a napot kímélőbb tempóban tölteni, kerülni a nagy fizikai terhelést, és figyelni a szervezet jelzéseire.