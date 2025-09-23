2 órája
Lehűlést hoz ma az időjárás
Az égbolt ma kiszámíthatatlan lesz. Az időjárás a nyár és az ősz határán ingadozik, és bizony tartogat meglepetéseket.
Az ország északnyugati felén már kora délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, és a délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezzel szemben délkeleten továbbra is a fátyolfelhők mögött ragyog a nap, és száraz, meleg idő uralkodik. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a hőmérséklet nagy kontrasztot mutat: az északnyugati tájakon 22 fok körül marad a csúcshőmérséklet, míg a délkeleti részeken akár 32 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.
Hogyan hathat az időjárás szervezetünkre?
A hullámzó front miatt, a frontérzékenyek számára ez a változékony idő okozhat némi kellemetlenséget.