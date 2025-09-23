szeptember 23., kedd

Lehűlést hoz ma az időjárás

Az égbolt ma kiszámíthatatlan lesz. Az időjárás a nyár és az ősz határán ingadozik, és bizony tartogat meglepetéseket.

Feol.hu

Az ország északnyugati felén már kora délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, és a délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezzel szemben délkeleten továbbra is a fátyolfelhők mögött ragyog a nap, és száraz, meleg idő uralkodik. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a hőmérséklet nagy kontrasztot mutat: az északnyugati tájakon 22 fok körül marad a csúcshőmérséklet, míg a délkeleti részeken akár 32 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

Időjárás
Ma ide ér az igazi ősz, lehűlést hoz az időjárás.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Hogyan hathat az időjárás szervezetünkre?

A hullámzó front miatt, a frontérzékenyek számára ez a változékony idő okozhat némi kellemetlenséget.

 

