Lehűlést hoz ma az időjárás

Az ország északnyugati felén már kora délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, és a délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezzel szemben délkeleten továbbra is a fátyolfelhők mögött ragyog a nap, és száraz, meleg idő uralkodik. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a hőmérséklet nagy kontrasztot mutat: az északnyugati tájakon 22 fok körül marad a csúcshőmérséklet, míg a délkeleti részeken akár 32 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

Ma ide ér az igazi ősz, lehűlést hoz az időjárás.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Hogyan hathat az időjárás szervezetünkre?

A hullámzó front miatt, a frontérzékenyek számára ez a változékony idő okozhat némi kellemetlenséget.