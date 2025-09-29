szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Kiszámíthatatlan időjárásra készülhetünk

Címkék#előrejelzés#őszi#időjárás

A mai nap a szeptemberi frissességet hozza. A felhők és a napfény váltakozása az őszi változékonyságot idézi. Az időjárás délután is hűvösebb marad.

Feol.hu

A délután folyamán a friss, hűvös levegőt az északkeleti szél tarkítja, amely sokfelé feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Ez az időjárás nemcsak a faleveleket kavarja fel, hanem igazi őszi hangulatot is teremt. Réteges öltözködés javasolt, ha hosszabb időre a szabadban tartózkodunk. A köpönyeg időjárás előrejelzése szerint az esernyő vagy esőkabát is hasznos lehet, hiszen a a délutáni órákban elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nappali hőmérséklet mérsékelt marad, 20 fok környékén tetőzik. Ez a hőfok ideális sétára, de a szél miatt érdemes melegebb ruhát is vinni, hogy a levegő frissességét komfortosan élvezhessük.

időjárás
Változékony őszi időjárás várható
Fotó: Ábrahám Alexandra

Az időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül vagy megszűnik, így a mai nap egészség szempontjából kifejezetten kedvező.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Holnap továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként a nap is előbukkan, főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan előfordulhat csapadék, az északkeleti szél megerősödik, hűvösebb levegőt hozva hazánk fölé. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, így a hét keddre még frissebb, őszi hangulatú nap ígérkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu