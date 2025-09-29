Kiszámíthatatlan időjárásra készülhetünk

A délután folyamán a friss, hűvös levegőt az északkeleti szél tarkítja, amely sokfelé feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Ez az időjárás nemcsak a faleveleket kavarja fel, hanem igazi őszi hangulatot is teremt. Réteges öltözködés javasolt, ha hosszabb időre a szabadban tartózkodunk. A köpönyeg időjárás előrejelzése szerint az esernyő vagy esőkabát is hasznos lehet, hiszen a a délutáni órákban elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nappali hőmérséklet mérsékelt marad, 20 fok környékén tetőzik. Ez a hőfok ideális sétára, de a szél miatt érdemes melegebb ruhát is vinni, hogy a levegő frissességét komfortosan élvezhessük.

Változékony őszi időjárás várható

Fotó: Ábrahám Alexandra

Az időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül vagy megszűnik, így a mai nap egészség szempontjából kifejezetten kedvező.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Holnap továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként a nap is előbukkan, főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan előfordulhat csapadék, az északkeleti szél megerősödik, hűvösebb levegőt hozva hazánk fölé. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, így a hét keddre még frissebb, őszi hangulatú nap ígérkezik.