2 órája
Ma még hőség, de lassan jön a változás
A szeptemberi égbolt ma is kékben ragyog, a hőmérséklet lassan eléri a nyár végét idéző szintet. Az időjárás ma a nyári hangulat utolsó, erős felvonását ígéri.
A nap folyamán száraz, derült időjárás várható, az égbolt csak ritkán enged meg egy-egy vékony felhőt. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, de alapvetően barátságos marad. A hőmérséklet kora délutánra 30 °C közelébe emelkedik, így a mai nap a nyár utolsó lendületét hozza el.
Az időjárás hatása egészségünkre és közérzetünkre
A köpönyeg szerint számottevő fronthatás ma sem terheli a szervezetet, ami kedvez a frontérzékenyeknek. A legtöbb időjárással összefüggő panasz mérséklődik vagy teljesen megszűnik, így ideális nap vár a szabadtéri programokra.
Hogyan változik az idő az elkövetkező napokban?
Az időjárás előrejelzések szerint a hét utolsó és a jövő hét első napjaiban tovább erősödik a meleg, sok helyen átlépi a hőmérséklet a 30 fokot. A hajnalok is enyhék maradnak, de kedd estétől ide ér az ősz. A meteorológiai előrejelzések szerint markáns hidegfront érkezhet, kiadós csapadékkal és jelentős lehűléssel.