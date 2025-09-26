Barátságosabb időjárást hoz a hétvége

Borult égbolt kíséri a délutánt is, de az Alföldön időnként már előbukkanhat a nap. Az időjárás előrejelzések szerint a keleti, északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lökésekkel fújhat, ami a 19 fok körüli csúcsérték mellett is hűvösebbé teszi a hőérzetet.

Megenyhül hétvégére az időjárás

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Hétvégi időjárás – mindenki találhat kedvére valót

A hétvégére a felhők ritkulni kezdenek, a nap gyakrabban süt ki. Barátságos őszi hétvégére készülhetünk: a kellemes hőmérséklet és a mérsékelt napsütés mind szabadtéri, mind otthoni programokhoz tökéletes hátteret ad.

A köpönyeg szerint a holnapi időjárás ideális lesz egy könnyű dzsekis sétához vagy kiránduláshoz. Sokfelé kisüthet a nap, bár maradhatnak tartósan felhős tájak, itt-ott egy-egy gyenge zápor is előfordulhat. Hajnalban 9–14 fok várható, délután 15–21 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap több felhő gyűlhet fölénk, délután északkeleten kisebb eső, zápor sem kizárt, de a legtöbb helyen száraz marad az idő. A reggeli 7–12 fok után délután 16–22 fokra számíthatunk, a szél is gyengül.