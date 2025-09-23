szeptember 23., kedd

2 órája

Brutális hidegfront érkezik – véget ért a nyár

Az indián nyár utolsó órái ketyegnek. Az elmúlt napokban szinte nyári hőmérséklet uralta az országot, ám a meteorológiai előrejelzések szerint a mai nappal gyökeres fordulat vesz az időjárás.

Feol.hu

Ma még a keleti országrészben kellemes meleget hoz az időjárás, akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, de nyugaton már 20 fok alatt maradhatnak az értékek. A front kedd estére eléri az egész országot: először a Dunántúlon borul be az ég, záporok és zivatarok kíséretében, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé terjed. A köpönyeg előrejelzései szerint a holnapi időjárás országszerte hűvösebb, csapadékos időt hoz, a nappali maximumok többnyire 15–25 fok között mozognak majd. A hét vége felé borongós, esős idő várható, a hétvégére pedig igazi őszi arcát mutatja az időjárás: 17–23 fokos csúcshőmérsékletekkel és élénk széllel.

időjárás hidegfront érkezik
Jelentősen változik az időjárás. Hidegfront érkezik...
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás szervezetünket is megterheli

A markáns hidegfront nemcsak a hőérzetünket, hanem a közérzetünket is megviselheti. A hirtelen lehűlés és a fokozódó szél sokaknál okozhat fejfájást, ízületi panaszokat, keringési problémákat. Különösen az idősebbeknek és a szív- és érrendszeri betegeknek érdemes felkészülni a megterhelő napokra. Mindemellett a következő napokban érdemes rétegesen öltözködni, ugyanis a reggeli és délutáni hőmérséklet között akár 10 fokos különbség is lehet.

