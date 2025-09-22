Lassan beköszönt az igazi ősz

Kedden markáns fordulatot hoz az időjárás: az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben még több napsütésre lehet számítani, de a hőmérséklet már itt is csökkenni kezd. A maximumok 22 és 32 fok között alakulnak, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.

Változik az időjárás, beköszönt az igazi ősz.

Fotó: Ábrahám Alexandra

Szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé esős időre készülhetünk. Az északkeleti szél többfelé erősödik meg, a nappali csúcs mindössze 15–25 fok között marad. Az őszi időjárás innentől kezdve egyre inkább átvált hűvös, csapadékos üzemmódba.

Csütörtökön is kitart a szeles, borongós idő, helyenként újabb záporokkal. A délutáni hőmérséklet 19–22 fok körül alakul.

Pénteken marad a felhős, időnként borult időjárás, de a csapadék már szórványos lesz, a hőmérséklet 14–23 fok között mozog.

A hétvége felé enyhül az időjárás

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint hétvége felé javulás mutatkozik: szombaton egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, a nap is kisüt, de az északkeleti szél élénk marad. Reggel 8–15, délután 16–23 fok várható – az időjárás ekkorra már igazi, kora őszi arcát mutatja.