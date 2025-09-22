szeptember 22., hétfő

Móric névnap

24°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Lassan beköszönt az igazi ősz

Címkék#előrejelzés#ősz#Időjáráselőrejelzés#hőmérséklet

Beköszönt az igazi ősz. Az időjárás keddtől jelentősen megváltozik, jön a lehűlés.

Feol.hu

Kedden markáns fordulatot hoz az időjárás: az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben még több napsütésre lehet számítani, de a hőmérséklet már itt is csökkenni kezd. A maximumok 22 és 32 fok között alakulnak, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.

időjárás
Változik az időjárás, beköszönt az igazi ősz.
Fotó: Ábrahám Alexandra

Szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé esős időre készülhetünk. Az északkeleti szél többfelé erősödik meg, a nappali csúcs mindössze 15–25 fok között marad. Az őszi időjárás innentől kezdve egyre inkább átvált hűvös, csapadékos üzemmódba.

Csütörtökön is kitart a szeles, borongós idő, helyenként újabb záporokkal. A délutáni hőmérséklet 19–22 fok körül alakul. 

Pénteken marad a felhős, időnként borult időjárás, de a csapadék már szórványos lesz, a hőmérséklet 14–23 fok között mozog.

A hétvége felé enyhül az időjárás

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint hétvége felé javulás mutatkozik: szombaton egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, a nap is kisüt, de az északkeleti szél élénk marad. Reggel 8–15, délután 16–23 fok várható – az időjárás ekkorra már igazi, kora őszi arcát mutatja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu