1 órája

Borongós marad az égbolt és jobb ha az esernyőket sem hagyjuk otthon

Az égbolt borúsabb arcát mutatja, a levegőben érezhető a közelgő csapadék. Az időjárás ma már a hidegfront hűvös előszelét hozza.

A mai időjárás országszerte erősen felhős időt hozott, csupán rövid napos periódusok tarkítják a napot. Délutántól délnyugat felől fokozatosan érkezik a csapadék: záporok, tartósabb eső egyre nagyobb területen jelenik meg, estére pedig az ország középső és keleti részeit is elérheti a csapadékzóna. A szél északkelet felől megélénkül, a csapadék érkezésekor pedig tovább erősödhet, ami hűvösebbé teheti a hőérzetet. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a nappali maximumok 14 és 24 fok között alakulnak, a hűvösebb értékek a borongósabb, esősebb térségekben várhatók.

Az időjárás hatása szervezetünkre

Hidegfronti hatás terheli a szervezetet. A szív- és érrendszeri betegek körében gyakoribb lehet a mellkasi fájdalom és a vérnyomás-ingadozás, valamint nő a stroke kockázata. A frontra érzékenyek fejfájást, szédülést és alvászavart tapasztalhatnak, a krónikus betegségek – például ízületi fájdalmak – tünetei is erősödhetnek. Érdemes kerülni a túlzott fizikai megterhelést és pihenésre időt hagyni.

Az elkövetkező napok is hasonló időt tartogatnak

A csapadékzóna éjjelre az ország nagy részét eléri, a holnapi időjárást pedig továbbra is a borongós, hűvösebb őszi idő jellemzi majd. Pénteken is még sokfelé lehet felhős az ég, a hőmérséklet pedig többnyire 20 fok alatt marad. A hétvégére csak lassan javulhat az idő, északkeleten ugyan több napsütés ígérkezik, de az élénk szél tovább emlékeztet majd a hidegfront távozására.

