Délután se felejtsük otthon az esernyőt

Ma továbbra is erősen felhős vagy borult lesz az ég, sok helyen eső, zápor kíséri a napot, keleten pedig akár zivatar is kialakulhat. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint az északkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lökésekkel jár, ami tovább csökkenti a hőérzetet. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, a hűvösebb értékek az északi és nyugati tájakon várhatók.

Időjárás: borongós ég, záporok és hidegfronti hatás

Forrás: feol archív

Hidegfronti hatás terheli a szervezetünket

Szív- és érrendszeri betegeknél gyakoribb lehet a mellkasi fájdalom és a vérnyomás-ingadozás, nő a stroke kockázata is. A frontra érzékenyeknél fejfájás, szédülés, fáradékonyság jelentkezhet, a krónikus panaszok – például ízületi fájdalmak – is felerősödhetnek. Célszerű kímélni a szervezetet, és a szokásosnál több pihenést beiktatni.

A holnapi időjárás

A reggeli ködfoltok feloszlása után holnap továbbra is borongós marad az ég, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék, de a nap nagy részében inkább száraz, hűvös idő lesz jellemző. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható, ami tovább erősíti az őszi hangulatot.