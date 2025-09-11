Szeszélyes oldalát mutatja Csütörtökön az időjárás

Az időjárás előrejelzések szerint délelőtt elszórtan alakulhat ki újabb csapadék, délután pedig a délnyugati országrészben zivatarok is várhatók. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet 22 és 26 fok között tetőzik.

Szeszélyes időjárás és kettős fronthatás okozhat ma kellemetlenségeket.

Fotó: Ábrahám Alexandra

Az időjárás fokozottan terheli szervezetünket

A köpönyeg szerint nemcsak a változékony égbolt, hanem a kettős fronthatás is nehezíti a napot. A hidegfrontra érzékenyek fokozott fejfájásról, görcsös panaszokról és fáradtságról számolhatnak be. Az orvosmeteorológiai megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegek is nagyobb terhelésnek vannak kitéve: emelkedhet a vérnyomás, nőhet a vérrögképződés és a stroke kockázata.