1 órája
Szeszélyes oldalát mutatja Csütörtökön az időjárás
A mai nap sokakat próbára tehet. Az időjárás különösen szeszélyesnek mutatkozik, és nemcsak az égre lesz érdemes figyelni, hanem a szervezetünkre is.
Az időjárás előrejelzések szerint délelőtt elszórtan alakulhat ki újabb csapadék, délután pedig a délnyugati országrészben zivatarok is várhatók. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet 22 és 26 fok között tetőzik.
Az időjárás fokozottan terheli szervezetünket
A köpönyeg szerint nemcsak a változékony égbolt, hanem a kettős fronthatás is nehezíti a napot. A hidegfrontra érzékenyek fokozott fejfájásról, görcsös panaszokról és fáradtságról számolhatnak be. Az orvosmeteorológiai megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegek is nagyobb terhelésnek vannak kitéve: emelkedhet a vérnyomás, nőhet a vérrögképződés és a stroke kockázata.