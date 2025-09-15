Idén is csatlakozik a Mobilitási Héthez Fehérvár – mutatjuk a programokat

A kezdeményezés mottója idén a Mobilitás mindenkinek! – a szervezők ezzel szeretnék felhívni a figyelmet a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítésére.

Forrás: FMH Archív

Ami a megyeszékhely programjait illeti, szeptember 19-én, pénteken 10 óra 30-tól a Salétrom és a Gáz utca körzetében a legkisebbeké lesz a főszerep, itt rendezik meg Gurulj velünk! című népszerű kismotoros-futóbiciklis-kisbiciklis-rolleres felvonulást, melyre továbbra is várják az óvodás csoportok jelentkezését.

Szokásos módon, idén is keresik a Legmobilisabb osztályt. A verseny az általános iskolák és a középiskolák 5 –8. évfolyamos osztályainak szól, akiket ugyancsak szeptember 19-én, pénteken 11 órára várnak a Németh László Általános Iskola előtti térre. Azok nyernek, akik a legtöbb alternatív közlekedési eszközzel jelennek meg és a legtöbb pontot érik el a közösségi közlekedés szabályairól szóló vetélkedőn. Az osztály a cím mellett nyer egy tortát a Damniczki Cukrászda jóvoltából és egy 100.000 forint értékű ajándékutalványt a Decathlon áruház felajánlásaként. Jelentkezni szintén szeptember 16-ig lehet – összegezte az ÖKK.















