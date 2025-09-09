szeptember 9., kedd

Már csak pár napig igényelhető az ingyenes HPV elleni oltás

Fontos határidő közeleg! Az iskolák szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermeküknek a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, 6 hónap különbséggel adja be a felkarba.

Forrás: Shutterstock

A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag már nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapja a HPV elleni oltásról.

Iskolás fiúk és lányok kérhetik a HPV elleni védőoltást
Számos rákos megbetegedés előzhető meg a HPV elleni védőoltás beadásával
Forrás: Shutterstock

Életmentő lehet a HPV elleni oltás

„A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása.  Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100 százalékos védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben” – írja az NNGYK.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, így az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás.

 

 

