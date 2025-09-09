Már csak pár napig igényelhető az ingyenes HPV elleni oltás

A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag már nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapja a HPV elleni oltásról.

Számos rákos megbetegedés előzhető meg a HPV elleni védőoltás beadásával

Forrás: Shutterstock

Életmentő lehet a HPV elleni oltás

„A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100 százalékos védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben” – írja az NNGYK.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, így az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás.