Fantasztikus és ingyenes családi program lesz idén is a pákozdi Honvédfesztivál

Szeptember végén ismét a magyar történelem kiemelkedő eseményére emlékezik az ország. A Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete szeptember 27-e szombat és 29-e hétfő között rendezi meg a XVI. Honvédfesztivált, amely a pákozd-pátka-sukorói győztes csata 177. évfordulójának állít emléket. A háromnapos eseménysorozat izgalmas, látványos és méltóságteljes programokkal várja a családokat, diákokat, történelemrajongókat és minden érdeklődőt.

Honvédfesztivál Pákozdon idén is huszár- és katonai hagyományőrzőkkel, lovasversennyel, csatajelenetekkel és interaktív családi programokkal idézi meg az 1848-as győztes csata hangulatát. Karsai Béla, Görög Viktória és Oláh László sajtótájékoztatón számolt be a részletekről.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Honvédfesztivál Pákozdon – történelem testközelből

A rendezvényről szeptember 24-én tartott sajtótájékoztatón Karsa Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör fehérvári elnöke elmondta:

- Hazaszeretettel nem születnek a gyerekek, azt egész egyszerűen meg kell tanítani nekik – ez a legfontosabb része a munkánknak - kiemelte, hogy a fesztivál egyik legfontosabb eseménye a szeptember 28-án, vasárnap 17 órakor kezdődő haditanács emlékülése lesz a sukorói református templomban. Az 1848-ban is itt megtartott haditanács történelmi jelentőségét ünnepi megemlékezés és ökumenikus ima idézi majd fel, melyen közreműködik a Magyar Nemzeti Férfikar és a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekara. Az eseményen ünnepi beszédet mond Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Perczel András, a Magyar Tudományos Akadémia, az Academia Europaea és a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, valamint a szabadságharc legendás hadvezérének, Perczel Mórnak a leszármazottja.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A fesztivál nyitónapja szeptember 27-én, szombaton a hagyományosan nagy népszerűségnek örvendő Csatatéri sokadalommal indul. Görög Viktória, a KEMPP ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az egész napos rendezvény idén is nyitott és ingyenesen látogatható.

- A huszár és katonai hagyományőrzők bemutatói, a repülőgép-szimulátorok és a lézerlövészet mellett idén először láthatják a látogatók a délelőtt 10 és 12 óra között zajló ‘Huszár Virtus’ ügyességi lovasversenyt és bemutatót, ahol különböző korok huszár hagyományőrzői mérik össze tudásukat egy akadálypályán – mondta. A nap során a Budai 2. Honvédzászlóalj tagjai mutatják be a honvéd gyalogság egyenruháját és felszerelését sortűzzel, a török kor zsoldos harcmodorát fegyverbemutató idézi meg, míg a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje középkori harci jelenetekkel és fegyverkiállítással várja a látogatókat. A Magyar Tüzér Egyesület segítségével egy I. világháborús tüzérségi állás is életre kel, fény- és hanghatásokkal kísérve, majd a Magyar Különleges Erők Hagyományőrzői rajtaütéssel és tűzpárbajjal színesítik a programot. A nap csúcspontja az 1848-as gyalogsági és harcászati bemutató lesz, amely mini csatajelenettel és díszmenettel idézi meg a szabadságharc szellemét. A rendezvény hangulatát egész nap népi játékok, kézműves foglalkozások, RC tank makettek, katonai ügyességi feladatok és garantált tárlatvezetések gazdagítják, a délutánt pedig népzenei koncert zárja.