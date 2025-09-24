1 órája
Fantasztikus és ingyenes családi program lesz idén is a pákozdi Honvédfesztivál
Egész napos, ingyenesen látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket a Katonai Emlékpark Pákozd szeptember 27-én, szombaton. A Honvédfesztiválon huszár- és katonai hagyományőrző bemutatók, interaktív játékok, szimulátorok, lovasverseny, csatajelenetek és koncertek színesítik a napot, így a gyerekektől a felnőttekig mindenki megtalálhatja a számára izgalmas élményt.
Szeptember végén ismét a magyar történelem kiemelkedő eseményére emlékezik az ország. A Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete szeptember 27-e szombat és 29-e hétfő között rendezi meg a XVI. Honvédfesztivált, amely a pákozd-pátka-sukorói győztes csata 177. évfordulójának állít emléket. A háromnapos eseménysorozat izgalmas, látványos és méltóságteljes programokkal várja a családokat, diákokat, történelemrajongókat és minden érdeklődőt.
Honvédfesztivál Pákozdon – történelem testközelből
A rendezvényről szeptember 24-én tartott sajtótájékoztatón Karsa Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör fehérvári elnöke elmondta:
- Hazaszeretettel nem születnek a gyerekek, azt egész egyszerűen meg kell tanítani nekik – ez a legfontosabb része a munkánknak - kiemelte, hogy a fesztivál egyik legfontosabb eseménye a szeptember 28-án, vasárnap 17 órakor kezdődő haditanács emlékülése lesz a sukorói református templomban. Az 1848-ban is itt megtartott haditanács történelmi jelentőségét ünnepi megemlékezés és ökumenikus ima idézi majd fel, melyen közreműködik a Magyar Nemzeti Férfikar és a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekara. Az eseményen ünnepi beszédet mond Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Perczel András, a Magyar Tudományos Akadémia, az Academia Europaea és a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, valamint a szabadságharc legendás hadvezérének, Perczel Mórnak a leszármazottja.
A fesztivál nyitónapja szeptember 27-én, szombaton a hagyományosan nagy népszerűségnek örvendő Csatatéri sokadalommal indul. Görög Viktória, a KEMPP ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az egész napos rendezvény idén is nyitott és ingyenesen látogatható.
- A huszár és katonai hagyományőrzők bemutatói, a repülőgép-szimulátorok és a lézerlövészet mellett idén először láthatják a látogatók a délelőtt 10 és 12 óra között zajló ‘Huszár Virtus’ ügyességi lovasversenyt és bemutatót, ahol különböző korok huszár hagyományőrzői mérik össze tudásukat egy akadálypályán – mondta. A nap során a Budai 2. Honvédzászlóalj tagjai mutatják be a honvéd gyalogság egyenruháját és felszerelését sortűzzel, a török kor zsoldos harcmodorát fegyverbemutató idézi meg, míg a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje középkori harci jelenetekkel és fegyverkiállítással várja a látogatókat. A Magyar Tüzér Egyesület segítségével egy I. világháborús tüzérségi állás is életre kel, fény- és hanghatásokkal kísérve, majd a Magyar Különleges Erők Hagyományőrzői rajtaütéssel és tűzpárbajjal színesítik a programot. A nap csúcspontja az 1848-as gyalogsági és harcászati bemutató lesz, amely mini csatajelenettel és díszmenettel idézi meg a szabadságharc szellemét. A rendezvény hangulatát egész nap népi játékok, kézműves foglalkozások, RC tank makettek, katonai ügyességi feladatok és garantált tárlatvezetések gazdagítják, a délutánt pedig népzenei koncert zárja.
Oláh József, a KEMPP szakmai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a fesztivál a legfiatalabb generációkat is meg kívánja szólítani.
- Minden korosztálynak és közösségnek szól a program, de a legfontosabb a felnövekvő generáció, ezért a programok jelentős része kifejezetten nekik szól. A Hazafiság Iskolája keretében szeptember 25-én ismét országos számháborút szervezünk, amely a klasszikus játékot ötvözi újszerű elemekkel – emelte ki.
A fesztivál zárónapja szeptember 29-én, hétfőn a csata emléknapja. A Katonai Emlékparkban reggel 9 órakor emlékeznek meg Gyuricza Béláról, a Szárazföldi Haderőnem alapító parancsnokáról, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének alapító elnökéről és a Katonai Emlékpark megálmodójáról. Ezt követően 10 órától ünnepi megemlékezés és koszorúzás tiszteleg az 1848. szeptember 29-i győztes pákozdi csata hősei előtt, ahol Törő Gábor országgyűlési képviselő mond beszédet.
Parkolás
A Honvédfesztivál minden programja ingyenesen látogatható. A rendezvény idején a Katonai Emlékpark Pákozd területén nincs parkolási lehetőség, ezért a Don-kanyar Emlékkápolna melletti, valamint a csatatéren kijelölt parkolóhelyek használatát ajánlják a szervezők.