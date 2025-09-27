Csatatér és büszke huszárvirtus a Honvédfesztiválon

Ha szeptember vége, akkor koraősz vagy későnyár, de mindenképpen különleges programok sora köszönt be a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhelyre. A különleges élmények mint minden esztendőben, idén is elsősorban a pákozd-pátka-sukoró földrajzi háromszögben lezajlott győztes csata évfordulója alkalmából szerveződtek, a rendezvénysorozat családokat, történelemrajongókat és minden korosztályt izgalmas programokkal és ünnepi eseményekkel várt. A Honvédfesztiválon olyan kitűnő hagyományőrző csapatok gondoskodtak a látványosságokról az obeliszk környékén és lent a „csatatéren”, mint amilyen a Mátyásföldi Lovas Egylet, az András Király Lovagrend Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, a Budai 2. Honvédzászlóalj és 1. Hatfontos Gyalogüteg, a Gyermek Huszár- és Tüzér Bandérium, a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Tüzér Egyesület, a Magyar Különleges Erők Hagyományőrző Egyesület, valamint az Eden Actual Team Sportegyesület.

Honvédfesztiváltól volt hangos a Katonai Emlékpark szombaton.

Fotó: Kricskovics Antal

De ezzel a sor még korántsem ért véget, hiszen a huszárságról, a „legmagyarabb” fegyvernemről például Páli Csaba hagyományőrző huszár alezredes, a Fehérvári Huszárok Egyesületének elnöke beszélt az ifjaknak és az idősebbeknek. Elmondta egyebek mellett, hogy egykor nem létezett nagyobb dicsőség annál egy magyar ifjúnak, ha huszár lehetett. Tizennyolc huszárezred küzdött a szabadságharcban, ott voltak a két világháborúban, mindig rettenetes frontokon, aztán – mondta örömmel Páli Csaba – néhány évtized méltatlan elfelejtés után végre ismét van a Magyar Honvédség kötelékében huszár alosztály.

Köszöntötte a fesztiválozókat Görgey Zsuzsanna, a Görgey Kör elnöke, a nagy tábornok leszármazottja is, aztán a toborzó- és csatajelenetek után az obeliszk előtt, egy kis időutazással Bencze Tamás hagyományőrző nagymester némi lőporfüsttel kiegészített előadást és bemutatót tartott a nagyérdeműnek. A Magyar Honvédség nem feledkezett meg azokról, akikre esetleg hivatásos vagy tartalékos katonaként számíthat a jövőben, őket a torborzók várták naprakész információkkal és kézbe adható fegyverekkel. A színes programok a délután során tovább folytatódtak, de nem szakadt végük egészen. Vasárnap 17 órakor lesz a hagyományos haditanács a sukorói református templomban, majd a csata emlékére hétfőn délelőtt rendezik meg a koszorúzást a Mészeg-hegy tetején.