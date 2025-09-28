A vendégeket Görög Viktória, a létesítmény ügyvezetője köszöntötte, aki elmondta: szeretnék a kiállítóteret megújítani, és a hajómodell elhelyezése is ennek a folyamatnak a része. „Számunkra ez nagyon fontos esemény, a hajó pedig gyönyörű ajándék”, jelentette ki, miután méltatta az adományozó és segítője munkáját.

Botyánszky Mihály hajóparancsnok, Görög Viktória ügyvezető és Beke István, az alkotó a Honvédfesztivál ünnepségén.

Aknaszedő hajó modellje került az emlékparkba a Honvédfesztivál keretein belül

Az érdi Beke István az MN. 9680 Honvéd Folyami Flottila 4116 SRN jelzésű aknásznaszádján sorállományú parancsnokként szolgált, abban az időben végig járőrözte a Dunát és a Balatont a második világháború során ledobott, különösen veszélyes, 500, 1000 kilós vízi aknákat keresve. A Balatonfüreden alumíniumból készült hajó sorozatát 1950-től kezdték építeni és 1970-ben selejtezték ki az utolsó egységet. A test hossza több mint 13 méteres volt, két 90 lóerős Skoda diesel motor hajtotta 21 kilométeres legnagyobb sebességgel.

Beke István örömmel idézte fel ifjúságának időszakát, amit a fedélzeten töltött

A ma 76 éves férfi két évtizede készít különleges tárgyakat, tavaly három hónap alatt építette meg a hajó 1:10 méretarányú modelljét. Beke István szakmáját tekintve díszműbádogos, és olyan különleges alkotások kerültek ki a kezei közül, mint amilyen például az érdi Kálmán téri Református templom szószékének koronája, amely 4200 darab sárga- és vörösréz elemből áll. Heraldikával is foglalkozó művészként régi családi címereket és emléktárgyak születtek műhelyében: ezeket legtöbbször elajándékozza, többnyire Erdélybe kerülnek az alkotásai.

