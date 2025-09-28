szeptember 28., vasárnap

Az egykori hajóparancsnok remek ajándéka

1 órája

Aknaszedő hajó modellje került az emlékparkba

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely látogatóközpontjában, az alagsori kiállítótérben kis ünnepséget rendeztek. A Honvédfesztivál szombati napján a létesítmény számára egy nagyszerű hajómodellt adományozott annak készítője, Beke István, aki 1967-től 1969-ig azon a hajón szolgált, amit remek és türelmes munkával megörökített az utókor számára.

Tihanyi Tamás

A vendégeket Görög Viktória, a létesítmény ügyvezetője köszöntötte, aki elmondta: szeretnék a kiállítóteret megújítani, és a hajómodell elhelyezése is ennek a folyamatnak a része. „Számunkra ez nagyon fontos esemény, a hajó pedig gyönyörű ajándék”, jelentette ki, miután méltatta az adományozó és segítője munkáját.

honvédfesztivál
Botyánszky Mihály hajóparancsnok, Görög Viktória ügyvezető és Beke István, az alkotó a Honvédfesztivál ünnepségén.
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Aknaszedő hajó modellje került az emlékparkba a Honvédfesztivál keretein belül

Az érdi Beke István az MN. 9680 Honvéd Folyami Flottila 4116 SRN jelzésű aknásznaszádján sorállományú parancsnokként szolgált, abban az időben végig járőrözte a Dunát és a Balatont a második világháború során ledobott, különösen veszélyes, 500, 1000 kilós vízi aknákat keresve. A Balatonfüreden alumíniumból készült hajó sorozatát 1950-től kezdték építeni és 1970-ben selejtezték ki az utolsó egységet. A test hossza több mint 13 méteres volt, két 90 lóerős Skoda diesel motor hajtotta 21 kilométeres legnagyobb sebességgel.

Beke István örömmel idézte fel ifjúságának időszakát, amit a fedélzeten töltött
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

A ma 76 éves férfi két évtizede készít különleges tárgyakat, tavaly három hónap alatt építette meg a hajó 1:10 méretarányú modelljét. Beke István szakmáját tekintve díszműbádogos, és olyan különleges alkotások kerültek ki a kezei közül, mint amilyen például az érdi Kálmán téri Református templom szószékének koronája, amely 4200 darab sárga- és vörösréz elemből áll. Heraldikával is foglalkozó művészként régi családi címereket és emléktárgyak születtek műhelyében: ezeket legtöbbször elajándékozza, többnyire Erdélybe kerülnek az alkotásai.

Hadihajó modelljét adományozták az emlékparknak

Fotók: Kricskovics Antal / FMH

Beke István a díszes adományozási okirat aláírása előtt elmondta, hogy a rendelkezésére álló hiányos dokumentációt az emlékeivel ötvözte. Eredetileg saját magának dolgozott, de aztán úgy gondolta, jó volna olyan méltó helyet találnia a modellnek, ahol mások is láthatják azt. Így esett a választása a pákozdi katonai emlékparkra. „Gyönyörködjenek benne, mert ez az én fiatalságom”, mondta az adományozási ünnepségen. Ahol együtt volt vele és a látogatókkal – egyébként Fejér vármegyei, besnyői származású – felesége, valamint a hajómodell elkészítésében értékes szakmai segítséget nyújtó Botyánszky Mihály hajóparancsnok is, aki 1980-tól három éven át szolgált a hadihajós dandárnál. „Kérem önöket, hogy olyan szeretettel gondoskodjanak a modellről, amilyen szeretettel készítettem”, írta Beke István az okirat utolsó sorában.

Az első látogatók már megtekinthették a hadihajó modelljét
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

 

