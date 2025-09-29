Honvédelmi csapatverseny színtere volt az István Király suli (galéria, videó)

Immáron tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a Honvédfesztivál a Katonai Emlékpark és Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének együttműködésében, melynek részeként az általános iskolások mérethették meg magukat a honvédelmi csapatversenyben. A 11 résztvevő csapatnak állomásról állomásra haladva kellett teljesítenie a különböző feladatokat. Az egyes állomások között olyan feladatok voltak, mint a céllövészet, az egyensúlygyakorlat vagy a fekvőtámasz.

Honvédelmi csapatverseny színtere volt az István Király suli a Honvédfesztivál keretein belül.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Honvédfesztivál: Hazaszeretet és történelmi múltidézés

Tóthné Unyi Andrea a verseny kezdetén elmondta: nagy öröm számukra, hogy ilyen sokan jelentkeztek a versenyre, hiszen ez is azt bizonyítja, hogy a résztvevők számára is nagyon fontos a honvédelem, a történelmi múltfelidézése és a hazaszeretet.

Ezt követően Oláh László, a KEMPP szakmai igazgatója ismertette a verseny menetét, majd a tanulók el is indultak, hogy felsorakozzanak az állomásoknál.

(Galéria a képre kattintva!)