Honvédelmi csapatverseny színtere volt az István Király suli (galéria, videó)
A 16. Honvédfesztiválhoz kapcsolódóan tartottak honvédelmi versenyt Székesfehérváron, az István Király Általános Iskolában és a Palotavárosi tavak környékén hétfőn.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Immáron tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a Honvédfesztivál a Katonai Emlékpark és Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének együttműködésében, melynek részeként az általános iskolások mérethették meg magukat a honvédelmi csapatversenyben. A 11 résztvevő csapatnak állomásról állomásra haladva kellett teljesítenie a különböző feladatokat. Az egyes állomások között olyan feladatok voltak, mint a céllövészet, az egyensúlygyakorlat vagy a fekvőtámasz.
Tóthné Unyi Andrea a verseny kezdetén elmondta: nagy öröm számukra, hogy ilyen sokan jelentkeztek a versenyre, hiszen ez is azt bizonyítja, hogy a résztvevők számára is nagyon fontos a honvédelem, a történelmi múltfelidézése és a hazaszeretet.
Ezt követően Oláh László, a KEMPP szakmai igazgatója ismertette a verseny menetét, majd a tanulók el is indultak, hogy felsorakozzanak az állomásoknál.
Honvédelmi csapatverseny az István Király sulibanFotók: Nagy Norbert / FMH
A csapatok néhány főt alkothattak és mindenkinek teljesíteni kellett az adott állomás feladatát ahhoz, hogy tovább haladhassanak a következőre.
A feladatokat úgy állították össze a szervezők, hogy a tanulók ügyességét, kitartását és lexikális tudását is próbára tették.
