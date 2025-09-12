A miniszter huszár leszármazottként is jött a Vértesbe (galéria)

– Nagyon köszönöm a meghívást, amely elsősorban bizonyára a miniszternek szólt, és részben ezért vagyok itt, de emlékező leszármazottként, unokaként is – mondta Szalay-­Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. – Ezen keresztül a személyes közelségem a Vérteshez és a Vértesben elvérzett huszárhadosztályhoz egészen különleges. A Vértest sokan úgy ismerik, hála a jó Istennek, mint egy vadregényes gyönyörű kirándulóhelyet, de mi tudjuk, aki ma itt egybegyűltünk, hogy ez a mára barátságossá szelídült hely nagyon nagy seb rajtunk. Nem csak egy nagymúltú fegyvernem utolsó képviselői véreztek itt egy borzalmas, és Magyarország szempontjából teljesen értelmetlen háborúban, hanem a nemzetünk is nagyon súlyos sérülést kapott. Azok a magyar fiatalok, akik itt veszítették életüket, hősiesen védték a hazájukat és mindent megtettek, ami tőlünk megtehető volt.

Szalay-­Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a cigarettatárcát mutatja, amely megmentette a hős nagyapa életét

Forrás: feol.hu

A honvédelmi miniszter huszár leszármazottként is jött a Vértesbe

Azt a generációt csaknem elfelejtettük, mert a politika mindenre rátette a bélyegét, ami itt és az ország más részein történt, emlékeztetett a miniszter. Hozzátette, ezt a történetet korábban még nem meséltük el, és ha Szebenyi István nincs, akkor ez talán soha nem is történik meg.

– Fontos, hogy elővegyük a fényképeket és az emlékiratokat a fáskamrából, vagy ahová elrejtették őket – folytatta a tárcavezető. – Azok a tárgyak, amelyeket István és csapata megtalált, méltó helyre kerültek és nézzünk a magyar huszárság utolsó üzeneteként rájuk. Ezek a tárgyak nagyon fontosak nekünk, ennek a tájnak, ennek a régiónak, de fontosak a mai Magyar Honvédségnek is. Mi egy olyan 21. századi, modern magyar haderőt építünk, modern fegyverrendszerrel, modern kiképzési elvekkel, amely a magyar emberek biztonságát hivatott garantálni. De ezt csak úgy tehetjük meg igazi férfias lelkülettel, ha emlékszünk elődeink áldozatára.

Szalay-­Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Szebenyi István hadszíntérkutató a kiállítás megtekintése után

Forrás: feol.hu

Majd a miniszter egy öreg cigarettatárcát vett elő a zsebéből.

– Ha úgy tetszik, személyes munkatársamat hoztam el magammal, amit nem hagyok itt, de amely ugyancsak itt járt a Vértesben, amikor nagyapám több géppisztolylövés által megsebesült és maradandó sérüléseket szenvedett. De ez a tárca megmentette az életét.