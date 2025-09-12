2 órája
A miniszter huszár leszármazottként is jött a Vértesbe (galéria)
Szebenyi István hadszíntérkutató a Vértesben töltött első huszonöt évét koronázta meg csütörtökön délután. A várgesztesi katonasírok megkoszorúzása után a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnökeként Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel megnyitotta az 1. Honvéd Huszárhadosztály harcait idéző tárgyi emlékek kiállítását a Keltike házban.
– Nagyon köszönöm a meghívást, amely elsősorban bizonyára a miniszternek szólt, és részben ezért vagyok itt, de emlékező leszármazottként, unokaként is – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. – Ezen keresztül a személyes közelségem a Vérteshez és a Vértesben elvérzett huszárhadosztályhoz egészen különleges. A Vértest sokan úgy ismerik, hála a jó Istennek, mint egy vadregényes gyönyörű kirándulóhelyet, de mi tudjuk, aki ma itt egybegyűltünk, hogy ez a mára barátságossá szelídült hely nagyon nagy seb rajtunk. Nem csak egy nagymúltú fegyvernem utolsó képviselői véreztek itt egy borzalmas, és Magyarország szempontjából teljesen értelmetlen háborúban, hanem a nemzetünk is nagyon súlyos sérülést kapott. Azok a magyar fiatalok, akik itt veszítették életüket, hősiesen védték a hazájukat és mindent megtettek, ami tőlünk megtehető volt.
A honvédelmi miniszter huszár leszármazottként is jött a Vértesbe
Azt a generációt csaknem elfelejtettük, mert a politika mindenre rátette a bélyegét, ami itt és az ország más részein történt, emlékeztetett a miniszter. Hozzátette, ezt a történetet korábban még nem meséltük el, és ha Szebenyi István nincs, akkor ez talán soha nem is történik meg.
– Fontos, hogy elővegyük a fényképeket és az emlékiratokat a fáskamrából, vagy ahová elrejtették őket – folytatta a tárcavezető. – Azok a tárgyak, amelyeket István és csapata megtalált, méltó helyre kerültek és nézzünk a magyar huszárság utolsó üzeneteként rájuk. Ezek a tárgyak nagyon fontosak nekünk, ennek a tájnak, ennek a régiónak, de fontosak a mai Magyar Honvédségnek is. Mi egy olyan 21. századi, modern magyar haderőt építünk, modern fegyverrendszerrel, modern kiképzési elvekkel, amely a magyar emberek biztonságát hivatott garantálni. De ezt csak úgy tehetjük meg igazi férfias lelkülettel, ha emlékszünk elődeink áldozatára.
Majd a miniszter egy öreg cigarettatárcát vett elő a zsebéből.
– Ha úgy tetszik, személyes munkatársamat hoztam el magammal, amit nem hagyok itt, de amely ugyancsak itt járt a Vértesben, amikor nagyapám több géppisztolylövés által megsebesült és maradandó sérüléseket szenvedett. De ez a tárca megmentette az életét.
Szebenyi István megköszönte Várgesztes lakosságának, hogy a kiállítás – ahogy fogalmazott – hazatérhetett. Hazatért, hiszen több mint húsz éve barátaival azzal a céllal kutatják a Vértes lövészárkait, hogy az előkerült tárgyanyag helyben maradhasson, hiszen az ott élők történelmi emlékeihez kapcsolódnak.
Az utolsó töltényig: kiállítás nyílik a huszárokról
– Külön is szeretném megköszönni miniszter úrnak, hogy ellátogatott hozzánk, és most nem elsősorban csak a minisztert, hanem egy dicsőséges múlttal rendelkező család tagját, egy huszár leszármazottat is köszönthetek. Egy olyan embert ismertem meg személyében, akinek még fontos az adott szó, mint ahogy azoknak is fontos volt, akik emlékének ezzel a kiállítással adózunk. Talán kevesen tudják, de innen alig néhány kilométerre, Körtvélyespusztánál sebesült meg súlyosan 1945. március 17-én Bobrovniczky Tamás huszárszázados, a 3/5 lovasszázad parancsnoka, miniszter úr nagypapája. Így ebben a történetben családilag is érintett.
Szebenyi István élete jelentős részét áldozta arra, hogy feldolgozza a hadosztály történetét, felkutassa elesettjeiket, gondozza sírjaikat, megírja hősiességüket.
Már világszenzációként emlegetik a magyar kutató ausztriai felfedezését
– Mielőtt két barátommal, Bene Jánossal és Szabó Péterrel nem írtuk meg a vértesi harcok történetét, szinte senki sem beszélt róluk. Csak a Vértesben némán álló korhadt sírkeresztek árulkodtak arról, hogy itt ezeken a lejtőkön vívták utolsó küzdelmeiket a magyar huszárok. Könyveinkkel végre felhelyeztük a történelem lapjaira hősies helytállásukat. Most pedig mintegy megkoronázva ezt, megnyithatjuk azt az állandó tárlatot, amely valóban megmutatja őket. Fotókon, idézeteiken, felszerelési, ruházati tárgyaik bemutatásával még közelebb kerülhetnek hozzánk. Sok feladatom van még, úgy gondolom, hogy helyére kerülhessenek a dolgok, és mi utódok, méltó módon tudjuk kifejezni hálánkat, köszönetünket nekik, akik életüket áldozták hazájuk védelmében. Haza kell hozzunk még egy, a történetük szempontjából felbecsülhetetlenül fontos iratanyagot is Ausztriából. Fel kell kutatnunk minél több elesettjüket, és vissza kell adni őket a családjaiknak. Sokan megkérdezték már tőlem miért csinálom, erre csak egyféle módon, egy idézettel tudok válaszolni. John Fitzgerald Kennedy a következőt mondta híres kampánybeszédében: „Ne azt kérdezd, mit tehet érted a haza, hanem hogy te mit tehetsz a hazádért!”
Az utolsó töltényig: kiállítás nyílt a hősiességrőlFotók: Feol.hu
Az ésszerűségen túl
A kiállítás minden tárgyának külön története van, jelentette ki a megnyitón Ádám Barnabás tartalékos huszár ezredes, majd így folytatta: ahhoz, hogy megértsük az áldozatot, tudnunk kell, kik voltak a huszárok. Fodor Lajos nyugállományú ezredes úgy fogalmazott, hogy a huszárság ott kezdődik, ahol a katonai racionalitás véget ér. Ez végig jellemző volt a történetem folyamán a huszárságra, hiszen sokkal többek voltak, mint egyenruhás lovas katonák. A huszár fogalma magába foglalta a büszkeséget, a hősiességet és a hazaszeretetet. Amikor egy katonai feladatra azt mondja a józan ész, hogy lehetetlen, azt mondja a tapasztalat, ez biztos halál, azt mondja az emberi büszkeség, ez értelmetlen, akkor szólal meg a huszárszellem: na, tegyünk egy próbát! És mindig, minden alkalommal megtették ezt a próbát, amely oda vezetett, hogy áldozatokat hoztak. Nem csak a harcokban, nem csak azok, akik elestek, hanem azok is, akik megérték a huszársorsot a továbbiakban is. Mert 1945-ben ezt a fegyvernemet Magyarországon megszüntették, annak ellenére, hogy Nyugat-Európában mind a mai napig tizenkét olyan huszárezred létezik, amit magyarok alapítottak, vagy amit magyar mintára szerveztek meg. Istennek hála, 2020-tól ismét van a Magyar Honvédségnek huszársága, amely Szilvásváradon alakult meg és testesíti meg a magyar katonai lovas kultúrát.