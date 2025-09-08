Csodaszép felvételen sikerült megörökíteni a holdfogyatkozást (videó)

Vasárnap este teljes holdfogyatkozás volt látható Magyarországról is. Székesfehérváron a Terkán Lajos Csillagvizsgáló távcsövekkel várta az érdeklődőket a Királyok Parkjában, míg mások otthonuk kényelméből, kertből, erkélyről – ha olyan volt a szög – figyelték meg az égi jelenséget. Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója amatőr csillagászként gyermekei számára örökítette meg a különleges látványosságot, amely aztán olyan jól sikerült, hogy a nagy nyilvánossággal is megosztotta azt közösségi oldalán, így most bárki visszanézheti felgyorsítva a több mint egy órás eseményt.

Pokrovenszki Krisztián úgynevezett intervallum felvételen rögzítette a holdfogyatkozást

Forrás: Pokrovenszki Krisztián Facebook-oldal

Videón a holdfogyatkozás

Nem is pontosan videó az, amit Pokrovenszki Krisztián készített, hanem úgynevezett timelapse, azaz intervallumfelvétel. Ám az avatatlanok szemével olyan, mint egy videó. A timelapse elkészítéséhez megfelelő eszközökre volt szüksége Pokrovenszki Krisztiánnak, aki már hetekkel korábban megkezdte a felkészülést a holdfogyatkozás rögzítésére. – Egy csillagászati csoportban olvastam, hogy azzal az eszközzel, ami nekem is van, nem fotót és sima videót javasolnak készíteni, hanem egymásodperces timelapse videót. Ebből később lehet fotót és egyéb kimentéseket is csinálni. Több körben sikerült lefilmeznem a Holdat. Először úgy állítottam be az értékeket, hogy látszódjon a vérhold jelenség. Felhős volt az ég aznap este, így a jelenség elejét nem sikerült rögzíteni, de a java részét igen, több mint egy órán át vettem a holdfogyatkozást – mondta el a Feol.hu-nak Pokrovenszki Krisztián, aki másfél évvel ezelőtt vásárolta első csillagászati eszközét. – Elsősorban a bolygókat szerettem volna megnézni, valamint megmutatni a gyermekeimnek, hogy mekkora is az univerzum, s milyen kis pont benne az ember. Amikor nap végén hazaérek a munkából és belenézek a távcsövembe, teljesen kikapcsolok, a gondolataim a világmindenségbe vesznek és ez nagyon nyugtató, inspiráló, fantasztikus érzés – mondta el a múzeumigazgató.

A holdfogyatkozásról és arról, hogy mi az a vérhold, a Terkán Lajos Csillagvizsgáló munkatársát kérdeztük, aki részletesen és közérthetően magyarázta el, mi történik a teljes holdfogyatkozáskor és mit nevezünk vérholdnak.